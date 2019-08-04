Як правильно харчуватися після встановлення брекетів

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Як правильно харчуватися після встановлення брекетів
Як правильно харчуватися після встановлення брекетів / simplyortho.com.au

Після встановлення брекетів режим харчування дещо зміниться. Це пов'язано з дискомфортом та зубним болем.

Перший тиждень зазвичай найважчий, зазначає стоматолог Юлія Селютіна. Через незвичний тиск на зуби і певний біль в цей період краще їсти переважно рідку їжу – каші, бульйони, йогурти, желе, супи-пюре, тощо.

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Тверді овочі і фрукти краще не кусати, а різати на маленькі шматочки або терти на тертці. Так нічого не відклеїться при укусі.

М'ясо теж часто застряє між елементами ортодонтичної системи, тому його добре відбивайте перед приготуванням і ріжте на дрібні шматочки.

Скажіть "ні" всьому липкому. Така їжа легко застряє в брекетах і призводить до розмноження бактерій, а потім і до запалення ясен і карієсу. Також жуйки, карамель та іриски можуть погнути дугу.

Під заборону потрапляють також продукти, що містять крохмаль: здобні булочки, пластівці і чіпси, кукурудзяні палички, сир.

Не їжте горіхи, льодяники, оскільки є ризик пошкодити брекети, або що дуга погнеться.

Уникайте занадто гарячих і холодних страв та напоїв. А особливо ретельно уникайте їх чергування, тому що брекети може відклеїтися.

Уникайте занадто гарячих і холодних страв та напоїв
Уникайте занадто гарячих і холодних страв та напоїв

Продукти, які мають фарбники, варто уникати людям, які носять сапфірові або керамічні брекет-системи. Така їжа може забарвити лігатуру, клей, на який кріпляться брекети, і деякі інші частини.

Щоб уникнути розвитку хвороб порожнини рота – не забувайте регулярно чистити зуби, подружіться зі спеціальними йоржиками та іригатором і раз у 2-3 місяці проходите професійну чистку у стоматолога.

"Брекет-дієта" не така вже складна. Багато заборон стосуються шкідливої їжі, тому такий тип харчування принесе користь вашій фігурі і здоров'ю.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Стоматологія
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