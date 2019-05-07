Як правильно ходити в туалет

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Сидіти на туалеті під кутом 90 градусів – неправильно
Сидіти на туалеті під кутом 90 градусів – неправильно / humaverse.com

Для гастроентерологів те, як людина ходить в туалет і як часто, є вагомим фактором наявності або відсутності шлунково-кишкових захворювань, зокрема, раку.

Лікар-гастроентеролог Катерина Пазенко зазначає, що нормою випорожнень на день є не менш, як 3 рази.

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Звичайні туалети є не такими безпечними, ніж підлогові туалети.

Це дослідили вчені з Стенфордського Університету. Вони довели, що положення "присівши" є найбільш функціональним, сприяє кращому випорожненню кишечника, профілактики розвиток запорів, геморою, раку прямої кишки, тощо.

Річ у тому, що на сучасних унітазах людина сидить під кутом 90 градусів. У цьому положенні м'язи тазу здавлюють пряму кишку і не дають спорожнити кишківник.

У положенні "присівши" (під 35 градусів) м'язи тазу розслаблені, руху калових мас нічого не заважає.

Як правильно ходити в туалет
Як правильно ходити в туалет

Що робити, щоб вберегтися від хвороб

Вчені пропонують на період дефекації ставити стільчик під ноги. Цей простий спосіб є хорошою профілактикою захворювань товстої і прямої кишки.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Шлунково-кишковий тракт
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