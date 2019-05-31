Як правильно кинути курити: поради лікарів

Нікотин – відносять до речовин, які викликають найсильнішу залежність. А куріння щодня завдає непоправної шкоди вашому організму. Тому якщо ви вирішили кинути курити – потрібно знати як це зробити правильно, щоб не повернутися до згубної звички.

До Всесвітнього дня без тютюну Здоров'я 24 поговорило про методи відмови від куріння з наркологом Олег Страшок і психотерапевтом В'ячеслав Халанский.

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За словами нарколога, кинути курити можна різко, це не зашкодить вашому організму. В першу чергу потрібно з'ясувати для себе основні причини та стимули заради чого ви це робите.

В деяких випадках є сенс прочитати статті про наслідки куріння. Далі потрібно розробити ретельний план з відмови, у якому буде очищення приміщень, де більшість часу проводить людина, від усього, що нагадує про куріння (попільнички, запальнички і таке інше), та визначення точної дати, коли плануєте відмовитись від шкідливої звички.



Щоб кинути курити потрібно розробити детальний план



Нарколог Олег Страшок “Також важливо розповісти одній людині, що ви вирішили кинути курити. Впровадити план у життя можна самостійно, а можна за допомогою лікаря-спеціаліста. На перших етапах відмови можуть спостерігатися явища абстиненції (стан, який розвивається при раптовому припиненні вживання психотропних чи наркотичних речовин), які зазвичай тривають від 3 днів до 3 тижнів в залежності від стадії”.

Існує багато методик, які допомагають полегшити стан людини, яка вирішила кинути курити, та спрямованих на зменшення бажання. Тут можна застосовувати і медикаменти, і психотерапію. Найчастіше "зриви" відбуваються у перші 7 днів. Після проходження 3 місяців можна говорити про ремісію, 6 місяців – про стійку ремісію. Щоб уникнути зривів потрібно розвивати стресостійкість.

З негативних моментів під час відмови від куріння – це неприємні відчуття: дратівливість, слабкість, запаморочення, посилення кашлю, пітливість, які тривають від 3 до 21 днів. Але лікування ці симптоми значно полегшує.

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Щоб не повернутись до куріння потрібно працювати над стресостійкістю

За словами психотерапевта, куріння – це психологічна проблема. Тому методи лікування мають бути перш за все психотерапевтичні. Одна з основних причин формування залежності – стрес. Нікотин виконує функцію розслаблення.

Психотерапевт В'ячеслав Халанский “Мої пацієнти розповідають, що коли у них стрес, тоді вони починають курити. Причина криється в тому, що нікотин збільшує дозу дофоміну. А він відіграє важливе значення в формуванні почуття любові, наприклад. коли мати обіймає дитину виділяється дофомін, він створює відчуття безпеки. Тобто формування нікотинової залежності – формування умовно-безумовного рефлексу”.

Дуже важливо допомагати справлятися зі стресом людині. Необхідно навчити його отримувати задоволення від повсякденного життя. У людей з нікотиновою залежністю є проблема з переживання почуттів і як наслідок отримання задоволення в повсякденних справах.

Тому важливо розвивати емоційну сферу через терапевтичну бесіду. Необхідне усвідомлення і розуміння залежного від нікотину, що і як з ним відбувається. Не буде зайвим почати психотерапевтичне лікування у психолога, психотерапевта.

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