Як правильно лікувати нежить та закапувати ніс

Коли епідеміологічний поріг ГРВІ та грипу перейдено, закладений ніс – проблема багатьох. Це досить неприємний симптом, який потребує правильного лікування. Ми звикли використовувати каплі чи спреї для носа, які діють швидко, але насправді не є цілком безпечними.

Чому важливо знати, коли є сенс використовувати засоби для лікування нежитю та як правильно закапувати ніс, розповіла лікарка Діна Крилова. Адже, якщо ЛОР-лікар призначив сольовий розчин в ніс, судинозвужувальний та антибактеріальні краплі в ніс, не слід закапувати все одночасно.

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Послідовність закапування/вприскування розчинів в ніс

Спершу варто промити ніс сольовим розчином; Потім добре вишмаркатися: спочатку одну ніздрю, потім – іншу. Якщо дитина не може вишмаркуватися – використайте носовий аспіратор. Через 5 хв закапайте судинозвужувальний препарат. Під час вприскування необхідно зробити легкий вдих через ніс.

Запам'ятайте: судинозвужувальні препарати слід використовувати не більше 5 днів у дітей (в ідеалі до 3 днів) та не більше 7 днів для дорослих.



Промивання носа пришвидшить одужання/Фото:Unsplash

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Негативні наслідки використання судинозвужувальних препаратів

Судинозвужувальні препарати стимулюють секрецію адреналіну. При використанні діють не лише на судини носу, а і на всі інші судини, а відтак можуть викликати побічні ефекти.

Побічна дія може виникати при неправильно підібраній дозі чи надто тривалому використанні препарату.

Шкода судинозвужувальних препаратів звикання (судини втрачають здатність самостійно підтримувати правильний тонус і залишаються розширеними, не зважаючи на використання препарату);

підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень;

запаморочення;

нудота і блювота;

нечіткість зору;

нервозність.

Від редакції: ми пишемо статті про ліки, щоб ви не нашкодили собі, не витрачали гроші на недієві препарати й краще уявляли, що приблизно очікувати на консультації лікаря. Але ми не хочемо, щоб ви займалися самолікуванням. Звертайтеся до фахівця, якщо захворіли, не бійтесь запитувати, чому вам призначили саме ці ліки та просіть заміну, якщо це гомеопатія або БАДи (а ще краще замініть лікаря, який таку маячню виписує). Також завжди читайте інструкцію до препаратів, звертайте особливу увагу на протипоказання і радьтеся зі спеціалістом при найменших сумнівах (фармацевт не може призначати лікування, тому в аптеці краще не радитись).