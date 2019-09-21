Як правильно лікувати випадіння волосся

Восени випадіння волосся стає поширеною проблемою у жінок. Як тільки ви зрозуміли, що втрата волосся стала надто інтенсивною, варто вжити заходи, які збережуть красу вашому волоссю.

Випадіння волосся є досить неприємним явищем, нерідко воно може свідчити про певне захворювання. Тому для того, аби виключити ймовірність хвороби, варто звернутись до лікаря.

Уляна Супрун розповіла, що інколи у жінок є очевидні ділянки облисіння. Таке явище звуть алопецією, в такому випадку діагностика обов'язкова.

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Як лікують алопецію у жінок

Лікар має уважно обстежити жінку і дізнатися всю історію хвороби та зібрати сімейний анамнез.

Робити біопсію і здавати гормональну панель в багатьох випадках не потрібно, якщо менструальний цикл регулярний, немає скарг на проблеми із зачаттям, гірсутизму (нетипове волосся на тілі і обличчі), синдрому полікистозних яєчників чи змін ваги.

Якщо проблеми з волоссям були все життя, то, скоріше за все, мова йде про успадковані поліморфізми ферментів, а не хвороби. Жінки з таким волоссям мають нормальну фертильність і цикл.

У такому разі ефективним лікуванням є місцеве застосування 2% міноксиділу, а також антиандрогенна терапія (спіронолактон, ципроптерон ацетат). Інколи у поєднанні із комбінованими оральними контрацептивами.

Застосування фінастеріду — препарату, який використовується для лікування алопеції у чоловіків, заборонене.

Лікування має тривати принаймні 2 місяці до появи першого покращення, і може бути постійним, аби запобігти повторній втраті волосся. Дози препаратів варіюють в залежності від тяжкості алопеції та віку жінки.

Коли алопеція проходить з ускладненнями

Якщо випадання і стоншення волосся поєднуються з акне, нерегулярними менструаціями, набором ваги, ростом волосся на обличчі, слід перевірити рівень естрогенів, пролактину, дигідротестостерон сульфату, та гормонів наднирників.

За втратою волосся можуть стояти синдром полікістозних яєчників чи пухлини. В такому разі також прописують міноксидил чи його аналоги (хоча це безрецептурний препарат) і антиандрогенну терапію, але тут питання не лише естетики, а й можливості мати дітей і зокрема, питання життя.

Випадання волосся невипадковим чином — на скронях, тімені, чи пасмами є загальним предиктором передчасної смертності та метаболічного синдрому в жінок та чоловіків.

Якщо ви лікуєте андрогенетичну алопецію, і приймаєте комбіновані оральні контрацептиви, в цьому може бути користь. Головне, обрати препарати із найменшим вмістом андрогенного проджестіну.