Як правильно лікувати випадіння волосся

602 Читать новость на русском
Як лікувати алопецію
Як лікувати алопецію / changeua.com

Восени випадіння волосся стає поширеною проблемою у жінок. Як тільки ви зрозуміли, що втрата волосся стала надто інтенсивною, варто вжити заходи, які збережуть красу вашому волоссю.

Випадіння волосся є досить неприємним явищем, нерідко воно може свідчити про певне захворювання. Тому для того, аби виключити ймовірність хвороби, варто звернутись до лікаря. 

Уляна Супрун розповіла, що інколи у жінок є очевидні ділянки облисіння. Таке явище звуть алопецією, в такому випадку діагностика обов'язкова. 

Читайте також: Чому виникає жіноче облисіння

Як лікують алопецію у жінок

Лікар має уважно обстежити жінку і дізнатися всю історію хвороби та зібрати сімейний анамнез.

Робити біопсію і здавати гормональну панель в багатьох випадках не потрібно, якщо менструальний цикл регулярний, немає скарг на проблеми із зачаттям, гірсутизму (нетипове волосся на тілі і обличчі), синдрому полікистозних яєчників чи змін ваги.

Якщо проблеми з волоссям були все життя, то, скоріше за все, мова йде про успадковані поліморфізми ферментів, а не хвороби. Жінки з таким волоссям мають нормальну фертильність і цикл. 

У такому разі ефективним лікуванням є місцеве застосування 2% міноксиділу, а також антиандрогенна терапія (спіронолактон, ципроптерон ацетат). Інколи у поєднанні із комбінованими оральними контрацептивами.

Застосування фінастеріду — препарату, який використовується для лікування алопеції у чоловіків, заборонене.

Лікування має тривати принаймні 2 місяці до появи першого покращення, і може бути постійним, аби запобігти повторній втраті волосся. Дози препаратів варіюють в залежності від тяжкості алопеції та віку жінки.

via GIPHY

Коли алопеція проходить з ускладненнями 

Якщо випадання і стоншення волосся поєднуються з акне, нерегулярними менструаціями, набором ваги, ростом волосся на обличчі, слід перевірити рівень естрогенів, пролактину, дигідротестостерон сульфату, та гормонів наднирників.

За втратою волосся можуть стояти синдром полікістозних яєчників чи пухлини. В такому разі також прописують міноксидил чи його аналоги (хоча це безрецептурний препарат) і антиандрогенну терапію, але тут питання не лише естетики, а й можливості мати дітей і зокрема, питання життя. 

Випадання волосся невипадковим чином — на скронях, тімені, чи пасмами є загальним предиктором передчасної смертності та метаболічного синдрому в жінок та чоловіків. 

Якщо ви лікуєте андрогенетичну алопецію, і приймаєте комбіновані оральні контрацептиви, в цьому може бути користь. Головне, обрати препарати із найменшим вмістом андрогенного проджестіну.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
На Львівщині поліція жорстко розігнала активістів, які блокували російське вугілля: відео
сьогодні
14420
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Краса Жіноче здоров’я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
20 вересня 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
Анастасія Кушпіт 604
Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція
17 вересня 17:47 Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція
2239
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
14 вересня 16:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 26366
Тест на обсесивно-компульсивний розлад
11 вересня 09:00 Тест на обсесивно-компульсивний розлад
3525
Гіркота у роті: чому виникає та що робити
10 вересня 12:48 Гіркота у роті: чому виникає та що робити
Олександр Бевза 12982
Новини
Більше новин
Залиште відгук