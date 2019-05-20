Як правильно міряти тиск: поради Супрун

В Україні кожен третій дорослий має підвищений артеріальний тиск, така ж тенденція спостерігається й у світі.

Регулярне вимірювання артеріального тиску допоможе вчасно виявити проблеми зі здоров’ям на початковому етапі та звернутися до лікаря, а відтак, уникнути небажаних наслідків, розповіла в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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Уляна Супрун “Для дорослої здорової людини оптимальним є артеріальний тиск 120/80 мм.рт.ст. За останніми рекомендаціями Європейського товариства кардіологів 2018 року ,тиск 140/90 мм рт.ст. і вище є причиною для встановлення діагнозу артеріальної гіпертензії. При вимірюванні тиску в домашніх умовах приводом для звернення до лікаря з метою діагностики артеріальної гіпертензії є показник 135/85 мм рт.ст.”.

Як вимірювати тиск

Робити це потрібно в спокійному місці після 5 хвилин відпочинку, в положенні сидячи та спираючись на спинку стільця, обидві ноги тримати на підлозі. За 30 хв до вимірювання тиску не можна курити, вживати каву та інші напої, що містять кофеїн, пити алкоголь та виконувати інтенсивні фізичні вправи. Використовувати для вимірювання потрібно манжетку відповідного розміру: для більшості людей підходить стандартна (ширина – 12-13 см, і довжина – 35 см) Манжетка має бути розміщена на плечі на рівні серця, на 2-3 см вище ліктьового згину, руку мають вільно лежати на столі. Виміряйте тиск щонайменше двічі з інтервалом 1 хвилина та розрахуйте середній показник.

За тиском потрібно слідкувати всім, незалежно від віку. На артеріальну гіпертензію хворіють не лише люди старшого віку. Останнім часом зростає кількість випадків артеріальної гіпертензії серед дітей та молоді.

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