Як правильно мити руки: детальна інструкція

Коли ви торкаєтеся людей чи якихось поверхонь, ви накопичуєте потенційно небезпечні мікроорганізми на ваших руках.

Якщо не очищати руки, ви можете інфікувати себе, торкаючись слизових оболонок своїх очей, носа або рота, пояснюють у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

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Крім того, часте миття рук може допомогти запобігти передачі бактерій, вірусів та інших небезпечних мікроорганізмів.

Мити руки треба перед:

приготуванням та вживанням їжі; лікуванням ран, використанням ліків, або коли доглядаєте за хворою або пораненою людиною; користуванням контактними лінзами.

Мити руки треба після:

приготування їжі, особливо якщо мали справу із сирим м'ясом; відвідуванням туалету чи зміни пелюшок; дотику до тварин або їх іграшок, повідку або відходів; кашлю, чхання, якщо ви під час цього прикривалися рукою; лікування ран, використання ліків, або після догляду за хворою або пораненою людиною; виносу сміття, контакту з побутовими та іншими хімікатами, або після контакту з будь-чим, що може бути забрудненими – ганчірка або навіть взуття; рукостискання; відвідування громадських закладів (лікарні, кінотеатри, магазини тощо).

Інструкція, як правильно мити руки:

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