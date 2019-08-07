Як правильно мити руки: детальна інструкція

1661 Читать новость на русском
Як правильно мити руки: в медицині, дітям, дорослим – інструкція
Як правильно мити руки / unsplash.com

Коли ви торкаєтеся людей чи якихось поверхонь, ви накопичуєте потенційно небезпечні мікроорганізми на ваших руках.

Якщо не очищати руки, ви можете інфікувати себе, торкаючись слизових оболонок своїх очей, носа або рота, пояснюють у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Читайте також: Скільки треба мити руки, щоб вони були справді чистими

Крім того, часте миття рук може допомогти запобігти передачі бактерій, вірусів та інших небезпечних мікроорганізмів.

Мити руки треба перед:

  1. приготуванням та вживанням їжі;
  2. лікуванням ран, використанням ліків, або коли доглядаєте за хворою або пораненою людиною;
  3. користуванням контактними лінзами.

Мити руки треба після:

  1. приготування їжі, особливо якщо мали справу із сирим м'ясом;
  2. відвідуванням туалету чи зміни пелюшок;
  3. дотику до тварин або їх іграшок, повідку або відходів;
  4. кашлю, чхання, якщо ви під час цього прикривалися рукою;
  5. лікування ран, використання ліків, або після догляду за хворою або пораненою людиною;
  6. виносу сміття, контакту з побутовими та іншими хімікатами, або після контакту з будь-чим, що може бути забрудненими – ганчірка або навіть взуття;
  7. рукостискання;
  8. відвідування громадських закладів (лікарні, кінотеатри, магазини тощо).

Інструкція, як правильно мити руки:

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
сьогодні
2606
Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Гігієна
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
6 серпня 13:42 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 20821
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
5 серпня 18:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 7704
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
2 серпня 13:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 26259
Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати
1 серпня 14:46 Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати
Настя Сукач 11969
Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
1 серпня 07:40 Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
Яніна Ткачук 1431
Новини
Більше новин
Залиште відгук