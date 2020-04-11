Як правильно мити руки: відео

Пандемія коронавірусу в світі продовжує забирати життя людей. 24 канал вирішив нагади – як правильно мити руки, щоб вберегти себе від зараження.

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Журналісти 24 каналу вирішили нагадати, як правильно потрібно мити руки і скільки часу потрібно для того, щоб позбутися всіх мікробів.

Ось, наприклад, одне миття рук має тривати 30 секунд, або приспів відомої української пісні – "Червона рута".

Дивіться відео: як правильно мити руки

Текст приспіву пісні "Червона рута":

Червону руту

Не шукай вечорами, –

Ти у мене єдина,

Тільки ти, повір.

Бо твоя врода –

То є чистая вода,

То є бистрая вода

З синіх гір.



Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

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