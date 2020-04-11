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Як правильно мити руки: відео

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Як правильно мити руки / no.z-designz.com

Пандемія коронавірусу в світі продовжує забирати життя людей. 24 канал вирішив нагади – як правильно мити руки, щоб вберегти себе від зараження.

Щоденні заклики дотримуватись особистої гігієни – перетворюються у хорошу звичку. 

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Журналісти 24 каналу вирішили нагадати, як правильно потрібно мити руки і скільки часу потрібно для того, щоб позбутися всіх мікробів. 

Ось, наприклад, одне миття рук має тривати 30 секунд, або приспів відомої української пісні – "Червона рута".

Дивіться відео: як правильно мити руки

Текст приспіву пісні "Червона рута":

Червону руту
Не шукай вечорами, –
Ти у мене єдина,
Тільки ти, повір.
Бо твоя врода –
То є чистая вода,
То є бистрая вода
З синіх гір. 

Чому мити руки
Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анна Запотоцька, Андрій Костюк
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Медицина Гігієна
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