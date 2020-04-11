Як правильно мити руки: відео
Пандемія коронавірусу в світі продовжує забирати життя людей. 24 канал вирішив нагади – як правильно мити руки, щоб вберегти себе від зараження.
Щоденні заклики дотримуватись особистої гігієни – перетворюються у хорошу звичку.
Важливо Коронавірус в Україні: звички, які змінили життя українців
Журналісти 24 каналу вирішили нагадати, як правильно потрібно мити руки і скільки часу потрібно для того, щоб позбутися всіх мікробів.
Ось, наприклад, одне миття рук має тривати 30 секунд, або приспів відомої української пісні – "Червона рута".
Дивіться відео: як правильно мити руки
Текст приспіву пісні "Червона рута":
Червону руту
Не шукай вечорами, –
Ти у мене єдина,
Тільки ти, повір.
Бо твоя врода –
То є чистая вода,
То є бистрая вода
З синіх гір.
Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Понад 100 тисяч людей померли від коронавірусу у світі10 квітня , 20:38
-
В Італії через коронавірус карантин продовжили до травня10 квітня , 23:48
-
На Хмельниччині підтвердили першу смерть від коронавірусу10 квітня , 20:56
-
COVID-19 у Чернівецькій області: 5 інфікованих священників контактували з сотнями вірянсьогодні , 02:41
-
13 термінів про коронавірус, які треба знати10 квітня , 19:48
-
У Британії новий антирекорд: від COVID-19 померла 1000 людей за добу10 квітня , 22:35