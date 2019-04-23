Як правильно надягати презерватив

Для безпечного сексу необхідно правильно користуватися презервативом. Це допоможе уникнути небажаної вагітності та хвороб, що передаються статевим шляхом.

Дерматовенеролог Вікторія Заярна розповіла, як правильно одягати презерватив.

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Як користуватися презервативом

1. Одягати презерватив потрібно лише на збуджений член.

2. Відкриття упаковки зубами у пориві пристрасті може виглядати ефектно, але небезпечно. Відкривайте акуратно, щоб не пошкодити презерватив.

3. Використовуйте презерватив з самого початку і протягом усього статевого акту.

4. Спершу відтягніть назад крайню плоть.

5. Перш ніж почати розгортати презерватив, пальцями однієї руки легко стисніть резервуар для сперми на кінці презерватива. Так не залишиться повітря на кінці, коли ви почнете його розгортати.

6. Одягнувши презерватив, простежте за тим, щоб за ним не залишилося повітря. Саме ця похибка часто є причиною його розривів, а не сильна пристрасть.

7. Також не забувайте залишити трохи "безповітряного" місця на кінчику презерватива для насінної рідини.

8. Щоб запобігти сповзанню презерватива – можна притримувати його за зовнішнє кільце.



Як надягати презерватив

9. При зміні локації потрібно змінювати презерватив.

10. Щоб зняти презерватив треба спочатку згорнути його наполовину, для цього необхідно взяти за край з гумкою, відтягнути в зовнішні сторони від члена і почати загортати.

Інші рекомендації щодо використання презервативу

Після сексу потрібно перевірити цілісність презерватива.

Ніколи не використовуйте презерватив повторно.

Будьте обережні з непокритими слизовими під час сексу. А також з руками, які контактують з власними геніталіями та статевими органами партнера.

Латексні презервативи несумісні зі змащувачами на олійній основі, тому не варто їх використовувати. Натомість застосовуйте змащувачі на водній чи силіконовій основі.

При оральних та анальних контактах не нехтуйте захистом – надягайте презерватив.

Презерватив не захистить на 100% від інфекцій. Деякі процеси можуть відбуватися на непокритих презервативом ділянках, що контактують під час статевого акту. До прикладу, генітальний герпес, аногенітальні бородавки, лобкові воші, твердий шанкр.

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