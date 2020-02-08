Як правильно носити медичну маску: відео

Світом розповсюджується смертельний коронавірус, який забрав життя вже 724 осіб, а загальна кількість інфікованих сягає 35 000. Через спалах захворювання Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) записала відеоролики, які пояснюють, коли і як застосовувати медичні маски для профілактики інфікування новим видом вірусу.

Медична маска може допомогти уникнути зараження, якщо людина здорова, а також уповільнити поширення інфекції у випадку хвороби особи.

Читайте також: Коронавірус з Китаю: останні новини

Відомо, що одноразову медичну маску необхідно змінювати кожні дві години, оброблену антибактеріальним засобом – до 5 годин, а у випадку, якщо маска намокла від чхання, дихання тощо, необхідно відразу її замінити.

Працівниця ВООЗ Крістін Франциз наголошує, що маски треба використовувати у відповідних випадках. До прикладу, ви хворієте, або доглядаєте за інфікованою людиною. Якщо ви здорові і не маєте жодних симптомів захворювання, ви можете не носити медичні маски.

Маски ефективні тільки якщо використовуються в поєднанні з частим миттям рук з милом або їх обробкою антисептиками, які містять алкоголь,

– додала Франциз.

Як правильно носити маску: рекомендації ВООЗ

Перед тим, як одягти маску на обличчя, руки потрібно помити водою з милом або протерти антисептиком.

Маска повинна закривати рот, ніс і підборіддя. Переконайтеся, що маска сидить на обличчі щільно.

Намагайтеся не торкатися маски, коли використовуєте її. Якщо ви доторкнулися до неї, помийте руки водою з милом або протріть їх антисептиком.

Замініть маску на нову, якщо вона стала вологою. Не використовуйте вдруге одноразові маски.

Коли знімаєте маску, тримайтеся за зав’язки, не торкайтеся її передньої частини. Викиньте маску в кошик, який потім можна щільно закрити. Далі помийте руки водою з милом або протріть їх антисептиком.

Як правильно носити медичну маску: дивіться відео

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.