Як правильно носити медичну маску: відео
Світом розповсюджується смертельний коронавірус, який забрав життя вже 724 осіб, а загальна кількість інфікованих сягає 35 000. Через спалах захворювання Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) записала відеоролики, які пояснюють, коли і як застосовувати медичні маски для профілактики інфікування новим видом вірусу.
Медична маска може допомогти уникнути зараження, якщо людина здорова, а також уповільнити поширення інфекції у випадку хвороби особи.
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Відомо, що одноразову медичну маску необхідно змінювати кожні дві години, оброблену антибактеріальним засобом – до 5 годин, а у випадку, якщо маска намокла від чхання, дихання тощо, необхідно відразу її замінити.
Працівниця ВООЗ Крістін Франциз наголошує, що маски треба використовувати у відповідних випадках. До прикладу, ви хворієте, або доглядаєте за інфікованою людиною. Якщо ви здорові і не маєте жодних симптомів захворювання, ви можете не носити медичні маски.
Маски ефективні тільки якщо використовуються в поєднанні з частим миттям рук з милом або їх обробкою антисептиками, які містять алкоголь,
– додала Франциз.
Як правильно носити маску: рекомендації ВООЗ
- Перед тим, як одягти маску на обличчя, руки потрібно помити водою з милом або протерти антисептиком.
- Маска повинна закривати рот, ніс і підборіддя. Переконайтеся, що маска сидить на обличчі щільно.
- Намагайтеся не торкатися маски, коли використовуєте її. Якщо ви доторкнулися до неї, помийте руки водою з милом або протріть їх антисептиком.
- Замініть маску на нову, якщо вона стала вологою. Не використовуйте вдруге одноразові маски.
- Коли знімаєте маску, тримайтеся за зав’язки, не торкайтеся її передньої частини. Викиньте маску в кошик, який потім можна щільно закрити. Далі помийте руки водою з милом або протріть їх антисептиком.
Як правильно носити медичну маску: дивіться відео
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