Як правильно обрати автокрісло для дитини
Дуже часто молоді батьки витрачають великі кошти на придбання візочка для свого малюка, забуваючи про автокрісло. При виборі автокрісла звертайте увагу не на його красу чи зручність, а на безпеку.
У випадку аварії при використанні автокрісла летальність знижується на 70%, пише лікар Марина Осипенко.
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Перед вибором автокрісла потрібно визначитись з його групою. Обов'язково визначати зріст, вагу та комплекцію малюка.
1. Визначаємо тип кріплення залізні кріплення isofix(на жаль, є не у всіх автомобілях) або штатні ремені безпеки.
Після того, як визначились з кріпленнями, обираємо модель.
2. Зверніть увагу на те, що крісло має бути виконане з якісного пластику. В підголівнику та боковинах сидіння мають бути вставки з пінополістиролу (при ударі вони руйнуються, поглинаючи ударну силу).
3. Для комфорту під чохлом сидіння має бути м'яка поверхня, ремені безпеки з м'якими накладками. А от підголівник має бути твердим та добре фіксованим. Чохли мають зніматися для прання.
4. Усі якісні моделі у групах від 0+ до 3 не мають мати горизонтального положення для переміщення, це не ефективно та небезпечно. Оптимальний кут нахилу – 45 градусів.
5. Автокрісло має мати Європейський стандарт якості R44/04, 44/03 та сертифікат від ADAC.
6. Не використовуйте автокрісла, які були у вжитку, або після аварії. Ви не можете бути впевнені в його подальшій справності. Термін придатності автокрісла у середньому становить до 6 років.
7. Найбезпечніше місце кріплення – по центру заднього сидіння, якщо не можливо то справа чи зліва, де надійніше кріплення.
8. Дітей до 2 років рекомендовано перевозити в автокрісла закріпленому проти напрямку руху транспорта (так менший ризик травмувати шийний відділ хребта при гальмуванні). Після 2 років за напрямком руху.
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