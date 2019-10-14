Як правильно обрати маску для обличчя

Зараз на ринку на стільки шалений вибір масок для обличчя, що дуже легко розгубитись. Як обрати маску, аби вона підійшла саме вам – читайте далі.

Лікарка дерматовенеролог Вікторія Миронюк дала декілька порад, як вирішити проблеми вашого типу шкіри.

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Суха шкіра

Розгляньте листові маски або гельові, які допоможуть глибоко зволожити вашу шкіру та зробити її пухкою і гладкою. Найбільше для цього підходять такі компоненти:

гіалуронова кислота;

колаген;

алое вера;

аргонова олія;

масло Ши;

Жирна шкіра

Використовуйте маски з глини або вугілля – це допоможе забрати надлишок себіуму та бруду з ваших пор і допоможе досягнути матового ефекту блиску.



Яку маску для обличчя обрати

Шкіра, схильна до прищів

Шукайте маски, які містять альфа-гідроксикислоти (гліколева кислота) і бета-гідроксикислоти (саліцилова кислота), аби призупинити запальні вугрі, гнійнички та вирівняти тон.

Тьмяна шкіра

Маски для обличчя, що містять кислоти також можуть допомогти вам досягти "яскравого сяйва", адже вони розчиняють мертві клітини шкіри та стимулюють її оновлення. Також шукайте маски зі складом, в який входять вітамін С, фруктові екстракти та куркума, адже вони посилюють ефект.

Шкіра, схильна до почервоніння

Подразнення часто виникає через пересушену шкіру, тому звертайте увагу на зволожуючі маски та шукайте у складі заспокійливі інгредієнти, такі як сірка, мед, зелений чай та ромашка.

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