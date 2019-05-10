Як правильно обрати тонометр

Люди з високим або низьким тиском можуть не відчувати, що у них критичний стан. Тому лікарі радять регулярно міряти тиск тонометром.

Тонометри бувають ртутні, механічні, електронні, гібридні.

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Кардіолог Ольга Савоніна радить купувати механічний прилад, якщо вмієте ним користуватися.

Механічний тонометр

Плюси:

безпомилковість вимірювань,

довговічний,

низька вартість

Мінуси:

треба навчитися правильно використовувати;

не вимірюються частота серцевих скорочень (ЧСС).

Але якщо ви вирішили обрати електронний тонометр, то зверніть увагу на таке:

Перевіряйте наявність паспорта та гарантії. Читайте уважно в інструкції, яку похибка дає тонометр (не більше 3 мм ртутного стовпчика). Зручна манжета (обов'язково спробуйте її, закріпіть) Беріть тонометр, що працює від мережі живлення (зі шнуром живлення), а не від батарейок.⠀

Якщо купуєте літній людині, то краще, щоб у тонометра був:

індикатор серцевої аритмії;

контроль положення руки;

автоматичний розрахунок середнього значення показників, а краще, щоб була технологія Intellisense (максимально точні значення з урахуванням індивідуальних особливостей);

звуковий супровід.



При купівлі тонометра для літньої людини звертайте увагу на наявність звукового супроводу

Що впливає на будь-який тонометр під час вимірювання

бесіда з будь-ким; часті вимірювання; положення тіла, натяг самої манжети; рух під час вимірювання.

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