Як правильно обрати тонометр

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Як правильно обрати тонометр
Як правильно обрати тонометр / 11street.my

Люди з високим або низьким тиском можуть не відчувати, що у них критичний стан. Тому лікарі радять регулярно міряти тиск тонометром.

Тонометри бувають ртутні, механічні, електронні, гібридні.

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Кардіолог Ольга Савоніна радить купувати механічний прилад, якщо вмієте ним користуватися.

Механічний тонометр

Плюси:

  • безпомилковість вимірювань,
  • довговічний,
  • низька вартість

Мінуси:

  • треба навчитися правильно використовувати;
  • не вимірюються частота серцевих скорочень (ЧСС).

Але якщо ви вирішили обрати електронний тонометр, то зверніть увагу на таке:

  1. Перевіряйте наявність паспорта та гарантії.
  2. Читайте уважно в інструкції, яку похибка дає тонометр (не більше 3 мм ртутного стовпчика).
  3. Зручна манжета (обов'язково спробуйте її, закріпіть)
  4. Беріть тонометр, що працює від мережі живлення (зі шнуром живлення), а не від батарейок.⠀

Якщо купуєте літній людині, то краще, щоб у тонометра був:

  • індикатор серцевої аритмії;
  • контроль положення руки;
  • автоматичний розрахунок середнього значення показників, а краще, щоб була технологія Intellisense (максимально точні значення з урахуванням індивідуальних особливостей);
  • звуковий супровід.

При купівлі тонометра для літньої людини звертайте увагу на наявність звукового супроводу
При купівлі тонометра для літньої людини звертайте увагу на наявність звукового супроводу

Що впливає на будь-який тонометр під час вимірювання

  1. бесіда з будь-ким;
  2. часті вимірювання;
  3. положення тіла, натяг самої манжети;
  4. рух під час вимірювання.

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Теги: Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Серцево-судинні захворювання
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