Як правильно обрати тонометр
Люди з високим або низьким тиском можуть не відчувати, що у них критичний стан. Тому лікарі радять регулярно міряти тиск тонометром.
Тонометри бувають ртутні, механічні, електронні, гібридні.
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Кардіолог Ольга Савоніна радить купувати механічний прилад, якщо вмієте ним користуватися.
Механічний тонометр
Плюси:
- безпомилковість вимірювань,
- довговічний,
- низька вартість
Мінуси:
- треба навчитися правильно використовувати;
- не вимірюються частота серцевих скорочень (ЧСС).
Але якщо ви вирішили обрати електронний тонометр, то зверніть увагу на таке:
- Перевіряйте наявність паспорта та гарантії.
- Читайте уважно в інструкції, яку похибка дає тонометр (не більше 3 мм ртутного стовпчика).
- Зручна манжета (обов'язково спробуйте її, закріпіть)
- Беріть тонометр, що працює від мережі живлення (зі шнуром живлення), а не від батарейок.⠀
Якщо купуєте літній людині, то краще, щоб у тонометра був:
- індикатор серцевої аритмії;
- контроль положення руки;
- автоматичний розрахунок середнього значення показників, а краще, щоб була технологія Intellisense (максимально точні значення з урахуванням індивідуальних особливостей);
- звуковий супровід.
При купівлі тонометра для літньої людини звертайте увагу на наявність звукового супроводу
Що впливає на будь-який тонометр під час вимірювання
- бесіда з будь-ким;
- часті вимірювання;
- положення тіла, натяг самої манжети;
- рух під час вимірювання.
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