Як правильно підготуватися до здачі крові

Дуже часто при наявності серйозних скарг пацієнта на його здоров’я лікар призначає здати аналіз крові. Але, щоб він показав правдиві результати, необхідно правильно до нього підготуватися.

Лікар Тетяна Неешпапа зазначила, що по одному лабораторному аналізу діагноз не ставлять, його зіставляють з клінічною картиною, і даними інших досліджень.

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Але, лабораторний аналіз підказує напрямок для подальшого пошуку, і визначення тактики лікування хворого.

Для клінічного (загального) аналізу крові, бажано здавати кров натщесерце, але допускається здача крові протягом дня. В цьому випадку, останній прийом їжі повинен бути не пізніше, ніж за 2-3 години до здачі крові.

Для загальної біохімії кров на дослідження необхідно здавати натщесерце. Бажано, щоб після останнього прийому їжі пройшло не менше 6 годин. Можливо попити кілька ковтків звичайної, негазованої води з ранку.

Напередодні аналізу ввечері виключити споживання солодкого (для аналізу крові на цукор).

Посів крові на визначення збудника і чутливості до антибіотиків потрібно здавати до початку прийому антибактеріальних засобів.

Не рекомендується напередодні здачі біохімічних аналізів: вживання жирної, смаженої їжі, вживання алкоголю, надмірні фізичні навантаження, або психоемоційні перенапруження. За годину до аналізів не курити.

При здачі крові на алергени, допускається легкий сніданок.

Для визначення холестерину і ліпопротеїдів кров беруть строго натщесерце (тобто після 12-годинного голодування)

Для визначення рівня сечової кислоти необхідно дотримуватися дієти: відмовитися від вживання їжі багатої пуринами – печінки, нирок, обмежити в раціоні м'ясо, рибу, кава, алкоголь.

Аналіз крові на визначення заліза крові, беруть до початку прийому препаратів заліза.

Лікар зазначає, що вироблення деяких речовин і гормонів відбувається суворо у певний час. Так, кров на деякі гормони (ТТГ і паратгормон), здають тільки до 10 ранку.



Як правильно підготуватися до здачі крові

У жінок для визначення рівня статевих гормонів також є свої особливості. На результати цих показників, впливають фізіологічні чинники, пов'язані зі стадією менструального циклу. Тому, при підготовці до обстеження на гормони: ФСГ (фолікулостимулюючий гормон), ЛГ (лютеїнізуючий гормон), пролактин, естріол, естрадіол, прогестерон – слід вказати фазу циклу.

При проведенні дослідження на статеві гормони суворо дотримуйтеся рекомендацій вашого лікаря про дні менструального циклу, в який необхідно здати кров.

Кров на ПСА у чоловіків (онкомаркер раку передміхурової залози) рекомендується здавати через 7 днів після ректального обстеження, трансректального УЗД, або інших ректальних маніпуляцій.

У різних лабораторіях можуть застосовуватися різні методи дослідження, і одиниці вимірювання. Щоб оцінка ваших результатів була коректною, і порівняння декількох аналізів було зручним і коректним, то найкраще здавати кров в одній і тій же лабораторії, якій ви довіряєте.

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