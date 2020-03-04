Як правильно підібрати окуляри: поради офтальмолога

Інтенсивна робота з ґаджетами, погіршення зору через вік або ж генетичні особливості, час від часу змушують нас відвідувати лікаря. Який радить носити окуляри, та щодо їх підбору існують певні правила.

Про те, коли варто йти за оправами та лінзами, а також які саме окуляри обирати під час роботи з комп’ютерами й для корекції зору, Здоров’ю24 розповіла офтальмологиня Ірина Титар із "Люксоптики".

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За словами нашої співрозмовниці, купляти такий аксесуар будь-де і без попередньої діагностики зору не можна.

Офтальмолог Ірина Титар “Багато окулярів продають на прилавках ринків чи посеред вулиці, вони не мають необхідних медичних сертифікатів. Тільки після огляду лікар та консультанти в оптиках допомагають людині "підігнати" оправу й дві лінзи, враховуючи загальний стан очей пацієнта або окремі показники після їх діагностики”.

Перші сигнали, щоб купити окуляри

Симптоми, які сповіщають про погіршення зору, можуть залежати від кількох чинників – фізіологічного, захворювань, постійної роботи перед екранами комп’ютера чи смартфона.

Офтальмолог Ірина Титар “Наприклад, коли ми працюємо з ґаджетами, то важливу роль відіграє те, в яку саме пору дня чи ночі це робимо і як довго. Вважається, що вразливішими наші очі є увечері. Тому з часом з’являється відчуття "піску", ви помічаєте незначне почервоніння чи сльозотечу без причини. Тому в цих випадках не можна нехтувати візитом до офтальмолога”.



Для того, щоб коректно підібрати окуляри, варто продіагностувати зір / Люксоптика

Окуляри для роботи з ґаджетами

Здебільшого діагностику зору офтальмологи починають з вимірювання його гостроти, а після досліджують, якою є сльоза пацієнта. Вона вважається нормальною, коли густа і містить речовини, які зволожують та живлять око.

У тих, хто постійно працює з комп’ютером, ця рідина завжди в якомусь дисбалансі, переважно занадто рідка й неправильно зволожує. Наприклад, якщо людина перебуває біля монітора понад 12 годин, то її очі потребують захисту від електромагнітних променів – хвиль, довжиною до 400 нанометрів, а, отже, ультрафіолетових,

– розповіла офтальмолог Ірина Титар.

Окуляри мають блокувати це світло, їм треба обирати лінзи, які б додатково захищали. Звісно, не останню роль відіграють ціни. Наприклад, вартість німецьких лінз стартує від 7 тисяч гривень за одне, в рази дешевшими є корейські – коштують від 400.

Офтальмолог Ірина Титар “Ще зауважу: лінзи окулярів, що мають синій відблиск, небезпечні для людей, робота яких пов’язана з кольорами. Адже якщо дивитись через них навіть на білий фон, то він стає жовтуватим. Тому слід купляти прозору та просвітлену лінзу”.



Окуляри для тих, хто працює з ґаджетами інтенсивно, повинні захищати від ультрафіолету / Unsplash

Якими мають бути окуляри для корекції зору

Люди, які погано бачать об’єкти, розташовані далеко, носять окуляри з показником "мінус". Ті ж, хто не бачить близькі предмети, користуються "плюсами".

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Офтальмолог Ірина Титар “Окуляри так само, як і обидва ока, мають центр. Тому для того, щоб було комфортно працювати, вони повинні збігатися. Якщо ви не дотримались цього під час підбору, то згодом очам доведеться "косити". Виходить, що ми штучно будемо погіршувати зір”.

Важливо звертати увагу на якість лінзи, від чого теж залежатиме здоров’я органів нашого зору. Різна кількість лаку, яким покривають скельця, по-своєму захищає очі від того ж електромагнітного випромінювання моніторів, світла, запотівання та подряпин. А всі лінзи, що мають медичну сертифікацію, дають чіткішу контрастність.

Окуляри та форма обличчя

Якщо ви хочете добре виглядати в підібраних для роботи з ґаджетами чи корекції зору окулярах, зверніть увагу на форму вашого обличчя.

"Тобто, якщо ви круглолиці, то не обирайте цей аксесуар із заокругленими оправами. Натомість приміряйте строгіші квадратні чи "метелики". Власникам овального обличчя підійдуть так звані "котячі очі" або "лисички" – вони витягнуть ваші риси й підкреслять лінію росту брів. Непогано дивитимуться ще "авіатори". Тим, у кого форма квадратна, варто звернути увагу на заокруглені оправи, які пом’якшать "важкий" низ. Також пам’ятайте: окуляри не повинні здаватись меншими за лице, а гарно виступати за межі виличних дуг", – пояснює Ірина Титар.

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