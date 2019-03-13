Як правильно підібрати зубну пасту

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Як правильно підібрати зубну пасту
Як правильно підібрати зубну пасту / 360dentalgroup.com

Зубна паста — чи не найпопулярніший предмет гігієни, ним ми користуємося двічі на день. Нині маркет пропонує два види зубних паст – гігієнічні та лікувально-профілактичні (лікарські засоби).

Гігієнічними пастами можна користуватися щодня, а от лікувально-профілактичними – залежно від рекомендацій експерта.

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Людям, які мають чутливість зубів, підійде паста для зниження чутливості.

А тим, у кого швидко утворюється наліт на зубах, необхідна антибактеріальна зубна паста.

Якщо ж є проблеми з яснами, наприклад, кровоточивість, то варто обрати пасту для здорових ясен. Якщо ж всі ці проблеми наявні – зверніть увагу на комбіновану зубну пасту.

Щодо пасти для відбілювання зубів, то ними щодня не можна користуватися. Вони містять ферменти, які легко видаляють зубний наліт, та пошкоджують емаль. Фахівці рекомендують використовувати їх лише 1-2 рази на тиждень.

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Звертайте увагу на склад пасти. Не купуйте засоби, які містять триклозан. Цей компонент дезінфікує ротову порожнину, але так ретельно, що гинуть і хороші бактерії. Він також робить організм стійким до антибіотиків інфекцій. Також у складі не повинно бути лаурилсульфат натрію (sodium lauryl sulfate, SLS).

При виборі зубної пасти необхідно орієнтуватися на свої відчуття. Важливо, щоб при чищенні зубів ти відчував себе комфортно. А якщо відчуваєте дискомфорт від запаху пасти, або після її використання на слизовій порожнини рота з'являється неприємна плівка, пасту краще замінити.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Гігієна
Джерело: 24 Канал
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