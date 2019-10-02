Як пити, щоб не було похмілля

Похмілля – дуже неприємний стан, який вибиває з колії. Трапляється він через отруєння речовинами, які виникають внаслідок розчеплення алкоголю. Тому найкращий спосіб уникнути похмілля – не пити.

Доцента кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Сергій Акентьєв, нарколог Олега Страшок та психолог Вікторія Скуратова в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 розповіли, як правильно вживати алкоголь, щоб не було неприємних наслідків.

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Коли ви вживаєте алкоголь, то варто пам’ятати про критичну дозу виникнення похмілля і індивідуальну міру, яку бажано розподілити на час вечірки.

Похмілля – симптоми • Нестерпний головний біль пульсуючого характеру;

• Сухість у роті, печія, спрага;

• Серцебиття, порушення ритму серця;

• Підсилене виділення сечі, порушення стільця;

• Різке психічне сприйняття навколишнього середовища, тремтіння кінцівок і всього тіла, дратівливість;

• Почервоніння очей, чутливість до світла і шуму, втрата апетиту;

• Депресія., може охопити так звана "адреналінова туга" – почуття провини, відчуття, що напередодні зробив щось неналежне і неправильне.

Доцент Сергій Акентьєв вважає, що трапезувати та пити алкоголь – це не способі отруїти себе, а спосіб культурно провести час у колективі. Він радить з’їсти одну чайну ложку вершкового масла з одним яйцем, що може захистити від швидкого сп'яніння.



Перед вживанням алкоголю експерти радять з’їсти одну чайну ложку вершкового масла з яйцем

Сергій Акентьєв радить дотримуватися таких правил:

Повечеряйте

Те, що в пиві є калорії, не означає, що ці напої замінять вечерю. Коли ми п'ємо на порожній шлунок, алкоголь всмоктується в кров швидше. Головне, не їжте все підряд, краще рішення – щільна пізня вечеря без майонезних салатів, але зі стравами з м'яса або птиці та складними вуглеводами.

Визначтеся з напоями

Є твердження, що не можна змішувати різні види алкоголю – це посилює похмілля. Насправді це сумнівний факт. Зате точно відомо, що темні напої на зразок рому або червоного вина містять більше конгенерів – речовин, що виникають в результаті ферментації (ацетон, ацетальдегід, сивушні масла, таніни). Конгенери роблять похмілля важчим, тому краще замість віскі обмежитися порцією горілки, джина або білого вина.

Вибирайте якість, а не кількість

Нема чого "дегустувати" нове бренді невідомого виробника, акційне вино або анісову горілку, привезену знайомими з відпустки. Вибирайте якісний перевірений алкоголь: так ви, швидше за все, не втратите зв'язок між кількістю випитого і вашим станом. Плюс дорогого спиртного ще й в тому, що воно, як правило, проходить більше етапів дистиляції, тому містить менше підступних конгенерів, через які нам потім так погано.



Перед застіллям потрібно повечеряти

Пийте воду

До, під час і після – вода гарантовано полегшить головний біль на ранок. Тканини, що оточують мозок, складаються переважно з води, і вважається, що при зневодненні, яке викликає алкоголь, ці тканини "стискаються" і викликають те саме відчуття тиску в голові. Після кожного алкогольного напою випивайте склянку чистої води: це допоможе уникнути болю в голові і в усьому тілі.

Не куріть

В рамках дослідження протягом восьми тижнів 113 студентів щодня відзначали кількість вживаного алкоголю і сигарет, а також свої симптоми похмілля. В результаті виявилося, що на тлі випивки в чималих кількостях куріння серйозно ускладнювало ризик і тяжкість похмілля.

Психолог Вікторія Скуратова “Міцний алкоголь рідше викликає похмілля. Частіше викликають солодкі напої, коктейлі та інші. Сивушні масла, що містяться в самогоні, темному пиві, текілі, віскі також посилюють похмілля. Ніколи не варто змішувати різні напої, не варто запивати алкоголь газованими напоями”.

Нарколог Олег Страшок наголосив, зазначає, що людині важливо виспатися, щоб краще себе почувати. При відсутності такої можливості експерт не радить пити алкоголь. Не варто пити спиртні напої, якщо ви погано почуваєтеся, перебуваєте у банях та саунах.

Повну версію інтерв'ю з експертами про похмілля читайте тут.

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