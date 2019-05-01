Як правильно приймати антибіотики

Правильне застосування антибіотиків – запорука успішного лікування, відсутність резистентності (стійкість бактерій), відсутність побічних реакцій.

Прийом антибіотиків можливий тільки за показаннями – при наявності бактеріальної інфекції, яка підтверджена лабораторно, розповіла фармаколог Галина Бочкарьова.

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Як приймати антибіотики

1. Потрібно провести мікробіологічне дослідження крові, сечі, мокротиння і.т.д., з визначенням чутливості до антибіотиків.

Але, з огляду на те, що це не швидке обстеження (від 3 до 7 днів), препарати призначаються емпірично, тобто препарати широкого дії, на підставі знань клінічної картини, основних збудників і резистентності в регіоні.

2. Ефективне лікування чи ні, стає відомо протягом перших 48-72 годин – має відбуватися загальне поліпшення стану, зниження температури і поліпшення лабораторних показників.

Якщо поліпшення немає, то потрібно замінити лікування, на препарати 2-3 ліній.

3. Якщо відзначаєте поліпшення, не потрібно кидати лікування, це як раз і призводить до резистентності і переходу інфекції в хронічну.



Неправильний прийом антибіотиків може викликати стійкість бактерій

4. Ніколи не збільшуйте дозу, це може призвести до побічних дій і не зменшуйте, лікування буде просто не ефективне і призведе резистентність.

5. Не пропускайте години прийому (зазвичай кожні 8-12-24 години, відповідно 3-2-1 рази на день) і якщо ж пропустили, не беріть одразу подвійну дозу.

6. Якщо приймаєте будь-які препарати постійно, через хронічні захворювання скажіть про це лікареві, для виключення негативної взаємодії препаратів.

7. Часто батьки самостійно приймають рішення про призначення антибіотиків своїй дитині і дають дорослу дозу поділивши таблетку навпіл або на чверть, цього робити не можна, розрахунок дози у дитини підбирається за вагою і в залежності від інфекції.

8. Якщо у вас траплялися алергічні реакції на антибіотики, обов'язково повідомте лікаря, у деяких груп існують перехресні алергічні реакції.

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