Як правильно приймати ліки для зниження тиску

Для більшості людей нормальними вважаються всі показники артеріального тиску, які не перевищують 140/90. Але якщо у пацієнта є високий тиск, то лікар призначає спеціальні антигіпертензивні препарати.

Від ефективності ліків залежить кілька факторів, зазначає Кардіолог Етері Колесник.

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1. Примайте ліки щодня

Більшість препаратів діють від 12 до 24 годин. Це означає, що якщо ви прийняли препарат в середу вранці, то в четвер удень його в організмі вже не буде і тиск підніметься знову. Щоб цього не сталося потрібно прийняти чергову таблетку наступного дня

2. Препарат вживайте в один і той самий час

Якщо ви дотримуєтеся режим прийому ліків, їх концентрація в крові постійна, а значить – вони працюють і тиск знижується.

3. Дотримуйтеся однакового дозування

Якщо вам рекомендовано вранці випити 5 мг — значить 5 мг. Не 2,5 мг, не четвертинку, не пропуск ліків і потім збільшену дозу. Не варто пити про всяк випадок 10 мг. Через те, що деякі ліки можуть призвести до гіпертонічного кризу.



Деякі ліки можуть призвести до гіпертонічного кризу, тому варто дотримуватися однакового дозування

4. Пийте протягом зазначеного часу

Ставтеся до прийому ліків як до чищення зубів — необхідної процедури для підтримки свого здоров'я!

5. Запивайте лише водою

Якщо в інструкції не сказано щось інше.

6. Вживайте ліки натщесерце⠀

Якщо немає інших рекомендацій. Антигіпертензивні препарати не впливають на слизову шлунка, не викликають гастрит і панкреатит. Поки ви прокинетеся і почнете збиратися на роботу, препарат уже почне діяти, а значить гарне самопочуття забезпечено.

7. Не пропускайте прийом ліків

Звикнути пити ліки кожен день за розкладом складно. Спрощуйте цю дію. Зараз є багато додатків для телефону, які допомагають не забути які препарати, в яких дозах і коли потрібно прийняти, сповіщаючи звуковим сигналом.

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