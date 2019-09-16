Як правильно спати вагітним: неочікувані висновки

Вагітних жінок попереджали, що спати можна тільки на лівому боці, що б не викликати ускладнень. А сон на спині може викликати порушення кровообігу і нашкодити судинах.

Також вважалося, що сон вагітної на боку теж шкідливий.

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Американські дослідники вивчили дані 8,7 тисячі вагітних жінок, які заповнили анкету сну до 30-тижневого терміну, пише Ovid.

В цілому, 1903 жінок (22%) мали серйозні ускладнення, такі як небезпечно високий кров'яний тиск, мертвонародження або маленьке новонародження для свого гестаційного віку.

Дослідження показало, що жінки, які спали на правому боці або на спині, не мали більше ризиків серйозних ускладнень, ніж жінки, які спали на лівому боку.



Правильні пози для сну під час вагітності

Ризики ускладненої вагітності частіше є серед жінок, які мають надлишкову вагу, курять, страждають гіпертонією і мають хронічні захворювання.

Висновок вчених: вагітні жінки повинні спати в найбільш зручній для них позі сну.

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