Як правильно сприйняти діагноз "рак"
У більшості випадків онкологічний діагноз не є вироком. Іноді це пов'язане з довгим та тривалим лікуванням, доводиться витрачати сили, час та гроші.
Психолог Медичного центру Medicover Лариса Рибак в ексклюзивному коментарі для Здоров’я24 зазначає, що лікарі у всьому світі одразу інформують пацієнта про його діагноз.
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Медик повинен правильно пояснити пацієнту його стан, розповісти про перспективи, дати прогнози (як добрі, так і погані).
Навіть коли дуже складно такі люди находять сили та заради себе та інших роблять все, щоб вилікуватись.
Пацієнт має право знати свій діагноз
Після діагнозу рак у людини може змінитися цінності, цілі, світогляд. Але важливо ставити реальні цілі та намагатися їх досягнути. До прикладу, як прожити цей день без болю, що я можу сьогодні зробити, щоб наблизити одужання, з ким я можу поспілкуватися. Так людина починає цінувати прості речі та стає ближчою до своїх рідних.
Американський психолог Елізабет Кюблер Росс В середині XX століття виділила п’ять стадій, які переживають смертельно хворі люди:
1) Шок та заперечення – цього не може бути, це відбувається не зі мною. Якщо рідні знають про хворобу, вони можуть лише бути поряд і підтримати.
2) Злість. Вона може бути спрямована в будь-які сторони – на себе, на близьких, на Бога, на лікарів, на всесвіт.
3) Торг. Людина з цим діагнозом намагається відкласти неминуче. Вона наче укладає угоди з життям, чи з Богом, з самим собою тощо.
Людина з діагнозом "рак" намагається відкласти неминуче
4) Депресія. Це період абсолютного відчаю і поринання в себе.
5) Прийняття. Я не можу це змінити, але я можу підготуватися. Не всі пацієнти доходять до цієї стадії, з кола заперечення-депресія вийти важко. Але саме прийняття дає можливість шукати нові можливості.
Близькі люди на відміну від хворого відчувають ще й страх втрати і почуття провини. Попри це, вони не можуть допомогти цій людині, у них недостатньо внутрішніх ресурсів. Тому обов’язково потрібно звернутися по допомогу до спеціалістів психотерапевтів.
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