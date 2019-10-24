Як правильно та безпечно маскувати прищі: поради дерматолога

Мільйони людей різного віку страждають через прищі: підлітки, молоді дівчата та хлопці й дорослі жінки та чоловіки. І проблема маскування прищів завжди була і буде актуальною.

Замазувати тональним кремом / ВВ-кремами прищі не можна, оскільки це може спровокувати висипання ще більше, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Правила маскування прищів

1. Чи захистить вашу шкіру від прищів напис "некомедогенно"? Так, вважається, що засіб який маскує для жирної шкіри повинен мати такий напис, але чи буде він відповідати цій характеристиці – питання.

2. Тому дивіться склад. Наприклад, такі інгредієнти, як: Octyl Palmitate (Ethylhexyl Palmitate), Isopropyl Myristate, Isopropyl Isostearate, Lanolin і його похідні, Myristyl Myristate здатні "забивати" пори.

Взагалі, до списку комедогенних інгредієнтів багато питань і часом пропонується все ж орієнтуватися на індивідуальну реакцію шкіри.



Пудра найкраще підходить для маскування прищів

3. Ваш засіб для маскування повинен бути легким, невідчутним і комфортним на шкірі. Нещільної консистенції та не жирним.

4. Звичайно, потрібно його правильно змивати ввечері / не пітніти з ним в спортзалі.

5. Добре очищайте ваші засоби для нанесення макіяжу – губки / кисті та ін. Ви просто не уявляєте, яка кількість бактерій на них залишається.

Чим найкраще маскувати прищі?

Найбезпечнішим засобом маскування для проблемної та жирної в будь-якому віці вважається мінеральна пудра. Складається з 5-7 компонентів природного походження, які не забивають пори та добре приховують недоліки шкіри.

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