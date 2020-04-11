Як правильно утилізувати використану маску

У лікарнях неодноразово наголошували, що всі медичні відходи утилізують за протоколом. Хоча в мережі з'являються відео такого сміття деінде. Часто українці просто викидають використані маски, і добре, якщо у смітник. Як же правильно й безпечно позбутися використаної маски – читайте далі.

Тепер до сміття на вулицях додались маски та рукавички. Однак такі відходи – як і медичні, так і побутові – мають спалюватись при високих температурах, адже вірус виживає на різних поверхнях.

Дмитро Агеєв, генеральний директор ТОВ "Екологічні переробні технології" “100% відомо про те, що при температурі 1200 градусів всі бактерії знезаражуються, це є факт, це європейський досвід”

Компанія Дмитра Агеєва приймає у майже 200 лікарень небезпечний вантаж та доставляє на спеціальну станцію у Львові. Герметично запаковані пакети з масками, одягом, рукавичками, шприцами та біологічними відходами кидають у пічку.

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"Пічка працює на двох форсунках зараз: одна виконує дію спалення, а друга – дію знешкодження небезпечних викидів в атмосферу", – пояснив начальник виробництва з утилізації медичних відходів Роман Дзюрман.



Утилізація небезпечних відходів / Скриншот з відео

В годину спалюють 600 – 700 кілограмів небезпечних відходів. Насправді, могло бути й більше, адже ці мішки та контейнери лише з лікарень.

Куди українцям здавати маски на утилізацію

Пересічні українці також можуть утилізовувати свої маски та рукавички. Кияни можуть завезти їх до офісу "Екологічних переробних технологій" чи у аптеки, з якими співпрацює підприємство. Останній варіант, до речі безкоштовний. Головне все правильно упакувати – у 3 міцні пакети та щільно закрити.



Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Як маски шкодять екології

Потерпає від використаних масок і екологія. Крім того, що медичні відходи довго не розкладаються, вони вже забруднили Світовий океан. Сотні одноразових пов'язок вже прибиває до берега разом з пластиковими пакетами.



Використані маски забруднюють Світовий океан / Скриншот з відео

"Хірургічні маски – це загроза для морських черепах, морських свиней або дельфінів. Вони можуть плутати їх з їжею, як і інший пластик. Це блокує травлення тварин, а потім вони вмирають від голоду", – зазначив засновник OceanAsia Гарі Стоукс.

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