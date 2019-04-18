Як правильно вчитися новому: неочікувані висновки

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Як правильно вчитися новому
Як правильно вчитися новому / eduspot.co.uk

Якщо ви переконані у тому, що, щоб закріпити нові навички, потрібно практикуватися і практикуватися, то американські дослідники спростували цей міф.

Американські дослідники з’ясували, що для зміцнення спогадів про нові навички що мозку людини потрібно кілька коротких перерв, йдеться на сайті університету.

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В експерименті взяли участь кілька десятків добровольців-правшів.

Вони сиділи перед комп’ютерами та дивилися цифри. Потім людей попросили набирати цифри лівою рукою протягом 10 секунд і зробити таку ж за часом перерву. Вони повторили цей цикл 35 разів.

За мозковою активністю протягом цього часу спостерігали вчені.

Вони виявили, що мозкові хвилі змінювалися набагато частіше під час відпочинку, ніж під час друкування. Таким чином, дослідники зазначають: основне навчання мозку відбувалося якраз під час відпочинку.

Тому вчені радять при опануванні нових умінь оптимізувати свій час на навчання та відпочинок.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я
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