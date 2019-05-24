Як правильно вибрати косметику: поради косметолога

Звичайне читання етикеток допомагає заощадити гроші на зайвих засобах і час на пошук інформації.

Косметолог Ксенія Ведищева склала список параментрів, на які потрібно звертати увагу при виборі косметики.

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1. Визначте, куди наносити засоби

Продукти для очей (тіні, туші, гелі для брів) і губ наносяться локально і в невеликих кількостях. Тому не варто турбуватися про максимальну натуральності їх складу.

Продукти для демакіяжу на шкірі проводять занадто мало часу, щоб завдати шкоди. Виняток становлять продукти з сульфатами.

Продукти для тіла, навпаки, повинні бути максимально безпечними. Вони покривають велику площу і залишаються на шкірі весь день.

Всі продукти для шкіри (креми, сироватки, праймери, тональні основи) також повинні містити гарний склад і діяти не тільки за принципом "не нашкодь", але дійсно розв'язувати проблеми.

2. Дивіться на перші 5 інгредієнтів

Всі компоненти складу перераховуються в порядку зменшення: від максимальної концентрації до мінімальної.

На особливу увагу заслуговують перші п'ять. Зазвичай саме вони складають приблизно 80% продукту, тому важливо, щоб серед них були активні компоненти й не було шкідливих або непотрібних.



Звертайте увагу на склад: важливими є перші 5 компонентів

3. Уникайте спірних компонентів

Синтетичні ароматизатори є головною причиною алергічних шкірних реакцій. Сульфати входять до складу всього, що має милитися і пінитися. Крім утворення піни, вони руйнують захисний бар'єр шкіри.

Силікони створюють не тільки приємну гладку текстуру продукту, але і плівку на поверхні шкіри. Вона заважає проникненню інших, більш корисних компонентів, викликає зневоднення і забиває пори.

Мінеральні оливи – не що інше, як дезодорована форма гасу.

Поліненасичені масла нестійкі і швидко окислюються під дією кисню і тепла. Їх використання прискорює процес старіння шкіри.

Феноксиетанол – замінник парабенів. Більш безпечний, але все одно може викликати роздратування.

4. Ігноруйте маркетинг

Натуральний або органічний. Обидва терміни можуть відноситися тільки до одного інгредієнта продукту. Крім того, не всі рослинні екстракти дійсно корисні.

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