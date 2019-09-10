Як правильно вибрати лубрикант

Лубрикант – це гель-змазка, що дозволяє зволожити статеві органи при відсутності змазки або при недостатньому зволоженні природного походження.

Лубрикант допоможе усунути неприємні відчуття під час сексу, інформує акушер-гінеколог вищої категорії Лілія Левенець.

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Зазвичай лубриканти бувають на водній, жировій або силіконовій основі.

Чим корисні лубриканти

Лубриканти здатні захистити слизову оболонку від появи мікротріщин і подразнення, через які проникають інфекції, знімають больові відчуття і підвищують комфорт під час сексу.

Лубриканти майже не мають протипоказань до застосування. В деяких випадках може з'явитися алергічна реакція на деякі складники продукту. Щоб уникнути алергії, потрібно добре вивчити склад засобу та вибрати правильний для себе.

Для чого використовувати лубрикант

Навіть якщо ви вважаєте, що природньої змазки достатньо, лубрикант у будь-якому випадку потрібно використовувати. Насправді ж, навіть при ідеальній кількості зволоження ці гелі здатні значно поліпшити саме якість інтимних відносин.

У використанні зволожувального гелю немає нічого поганого, він може бути відмінним доповненням до вашого сексуального досвіду.



Лубриканти можуть покращити якість сексу

Як вибрати лубрикант

1. Не купуйте засоби, які містять будь-які штучні ароматизатори, барвники, цукор, ефірні олії, додаткові добавки або гліцерин — невідомо, як ваш організм відреагує на ці добавки. Особливо, якщо ви вперше користуєтеся лубрикантом.

2. Натуральність продукту не обов'язково означає, що він для вас буде кращим.

3. Звертайте увагу на склад продукту, почитайте відгуки, огляди або проконсультуйтеся з експертом.

4. Взнайте, чи лубрикант можна поєднувати з презервативом/інтимною іграшкою. Все тому, що гелі на жировій основі руйнують латекс.

5. Купуйте у перевірених магазинах, які мають сертифікати якості продукції.

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