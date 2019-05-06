Як правильно вибрати оливкову олію

Оливкову олію люблять практично усі. Вона містить корисні жири, які сприяють зниженню рівня холестерину в крові, контролюють цукровий діабет другого типу, запобігають розвитку хвороб системи кровообігу і покращують стан шкіри і волосся.

Лікар-репрудоктолог Лідія Федосова розповіла, як правильно обрати оливкову олію, щоб вона не зашкодила організму.

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Існують три сорти олії

1) натуральна (англ. Virgin) означає, що олію отримано з використанням тільки фізичних методів без хімічного очищення. Термін virgin oil, що відноситься до виробництва олій, відмінний від сорту Virgin Oil на етикетках пляшок в роздрібному продажі.

2) очищена (рафінована, англ. Refined) означає, що масло було очищено із застосуванням фізико-хімічних процесів для усунення сильного смаку (який вважається дефектом) і змісту кислот (вільні жирні кислоти). Очищена олія вважається нижчою за якістю, ніж натуральна; роздрібні сорти extra-virgin olive oil і virgin olive oil не повинні містити домішок очищеної олії;

3) макухова (англ. Pomace olive oil) позначає олію, отримане з віджимів з використанням хімічних розчинників, зазвичай гексану, і під впливом температури.

Найкращою може вважатися оливкова олія екстракласу, нефільтрована – на етикетці пишуть англ. Extra Virgin Unfiltered Olive Oil або екстракласу фільтрована (на його етикетці вказано англ. Extra Virgin Olive Oil).

У цій оливковій олії кислотність не повинна перевищувати 0,8%.



Обирайте оливкову олію екстракласу, нефільтровану

Високо цінується "крапельна" оливкова олія "першого холодного віджиму" (англ. First cold press), Хоча це поняття досить умовне – олія так чи інакше нагрівається і при "холодному пресуванні". Крім того, в сучасних умовах олія завжди віджимається тільки один раз.

Коли не варто використовувати оливкову олію

• при смаженні: у жодному разі не використовуємо. Під впливом високих температур оливкова олія починає "диміти", а жири – окислюватися. У результаті чого замість корисних антиоксидантів утворюються вільні радикали і інші небезпечні сполуки. Найкраще використовувати продукт як заправка до салату і інших холодних страв.

• при надмірному споживанні: як і всі жири, оливкова олія – висококалорійний продукт, в одній столовій ложці якого міститься близько 120 калорій. Воно не є панацеєю від усіх проблем;

• коли продукт неякісний. Це сумно, але факт: багато постачальників даного продукту вкрай несумлінні, розбавляючи оливкова олія дешевшим ріпаковим. У багатьох з олій на полицях магазину також може не міститися достатньої кількості поліфенолів та інших сполук, необхідних для підтримки здоров'я.

• коли закінчився термін придатності. Оливкову олію бажано вживати протягом першого року після виготовлення.



Не використовуйте олію, коли її термін придатності закінчився

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