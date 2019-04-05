Як правильно закапувати вухо: покрокова інструкція від лікаря

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Як правильно закапувати вухо
Як правильно закапувати вухо / corespirit.com

Щоб підвищити ефективність крапель для лікування хвороб вух, потрібно, перш за все, дотримуватися умов зберігання препарату та правильно його закапати.

ЛОР-лікар Катерина Довлатова зазначає: перед закапуванням підготуйте піпетку (якщо у ліків немає спеціального дозатора) та ретельно вимийте руки з милом.

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Як запакувати краплі у вухо

1. Краплі потрібно зігріти, в ідеалі до температури тіла. Для цього можна просто затиснути пляшечку з ліками в кулак і потримати так кілька хвилин. Не треба гріти в мікрохвильовій печі або під гарячою водою.

2. Голова повинна бути у такому положенні, щоб ви закапували вухо зверху. Можна просто нахилити голову або ж попросіть людину лягти на бік.

3. Дорослому відтягніть вушну раковину догори і вкінці, а дитині до 3-х років – до низу і назад.

4. Запакайте необхідну кількість крапель.

5. Акуратно посмикайте за мочку вуха (вгору / вниз) або натисніть кілька разів на козелок.

Акуратно посмикайте за мочку вуха (вгору / вниз) або натисніть кілька разів на козелок (на фото)
Акуратно посмикайте за мочку вуха (вгору / вниз) або натисніть кілька разів на козелок (на фото)

6. Кілька хвилин потрібно зберігати таке положення голови. Або ж можна вставити ватну кульку до входу в зовнішній слуховий прохід. Заштовхувати вату глибше не треба.

Витягнути вату можна вже через кілька хвилин, не потрібно ходити з нею півдня.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Гігієна Лікування
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