Як правильно закапувати вухо: покрокова інструкція від лікаря
Щоб підвищити ефективність крапель для лікування хвороб вух, потрібно, перш за все, дотримуватися умов зберігання препарату та правильно його закапати.
ЛОР-лікар Катерина Довлатова зазначає: перед закапуванням підготуйте піпетку (якщо у ліків немає спеціального дозатора) та ретельно вимийте руки з милом.
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Як запакувати краплі у вухо
1. Краплі потрібно зігріти, в ідеалі до температури тіла. Для цього можна просто затиснути пляшечку з ліками в кулак і потримати так кілька хвилин. Не треба гріти в мікрохвильовій печі або під гарячою водою.
2. Голова повинна бути у такому положенні, щоб ви закапували вухо зверху. Можна просто нахилити голову або ж попросіть людину лягти на бік.
3. Дорослому відтягніть вушну раковину догори і вкінці, а дитині до 3-х років – до низу і назад.
4. Запакайте необхідну кількість крапель.
5. Акуратно посмикайте за мочку вуха (вгору / вниз) або натисніть кілька разів на козелок.
Акуратно посмикайте за мочку вуха (вгору / вниз) або натисніть кілька разів на козелок (на фото)
6. Кілька хвилин потрібно зберігати таке положення голови. Або ж можна вставити ватну кульку до входу в зовнішній слуховий прохід. Заштовхувати вату глибше не треба.
Витягнути вату можна вже через кілька хвилин, не потрібно ходити з нею півдня.
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