Як правильно займатись оральним сексом

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Як робити кунілінгус
Як робити кунілінгус / pixabay.com

Дарувати задоволення партнерці – не принизливо! Приблизно 30% жінок, які відчувають оргазм, досягають його тільки під час кунілінгусу.

Якщо ви хочете дарувати дівчині задоволення – не варто соромитися, розповіла сексолог Ольга Власенко.

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Як правильно займатись оральним сексом з жінкою:

  • Не дихайте під ковдрою на піхву. Все збудження від цього випаровується.
  • Слідкуйте за нігтями на руках і щетиною. Це дуже боляче, коли волосок від вусів раптом впивається в головку клітора.
  • Не намагайтеся повторити ритмічні рухи язиком за хлопцем з відео для дорослих. Що важливо вам перед оргазмом? Постійність. Ось і у жінок також. Знайдіть свої рухи і нехай вони будуть такими, які ви зможете повторювати тривало! Немає нічого гіршого незакінченого оргазму.

via GIPHY

  • Не знаєте як робити кунілінгус? Відкрийте рот з злегка висунутим язиком і покладіть його на клітор жінки. А далі руху вгору-вниз. Точно не помилитеся в перший раз. Можете попросити партнерку допомогти вам, підказати. І слухайте, слідкуйте за її реакцією.
  • Не визирайте, як з окопу. Якщо багатьом чоловікам подобається, коли жінка дивиться на них під час мінету, то жінкам в більшості така картина не симпатична.
  • Не забувайте про пальці. Подвійна стимуляція дуже результативна, але краще запитати у жінки, як їй подобається більше. Якщо її тип стимуляції кліторальний, то стимуляція піхви може відволікати.

Але не забувайте, що при оральному сексі існує високий ризик заразитися більшістю інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Секс Жіноче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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