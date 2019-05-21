Як правильно зберігати ліки вдома: основні правила

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Як правильно зберігати ліки вдома: основні правила
Як правильно зберігати ліки вдома: основні правила / Фото з вільних джерел

Домашня аптечка є у кожному домі. Вона формується залежно від складу сім'ї, віку та наявність хронічних захворювань.

Лікар Тетяна Неешпапа радить складати аптечку поступово, виходячи з особливостей вашої родини й за потреби.

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Правила зберігання ліків вдома

1. Найбільш очевидний момент з приводу зберігання домашньої аптечки – це відсутність доступу дітям.

2. Часто ліки зберігають у ванній або на кухні, а це не найкращі місця для домашньої аптечки. Підвищена вологість, і висока температура протипоказані у зберіганні ліків.

3. В ідеалі зберігайте ліки у сухому, недоступному прямим сонячним променям місці (верхні полиці шафі, антресолі, в стінці з шафкою, яка закривається на ключ, тощо).

4. Деякі препарати необхідно зберігати в прохолодному місці. Тому уважно читайте умови зберігання ліків, і відведіть одну полицю на дверцятах холодильника для цих потреб.

5. Пам'ятайте, що у вашій аптечці повинні бути ліки, які необхідні для надання першої допомоги, або дозволяють полегшити стан до приходу лікаря.

6. Препарати, які ви приймаєте щодня через наявність хронічного захворювання, повинні бути на видному місці, але знову ж таки, для дітей це має бути недосяжно.

Препарати, які ви приймаєте щодня, повинні бути на видному місці
Препарати, які ви приймаєте щодня, повинні бути на видному місці

7. Всі ліки по можливості зберігайте в оригінальній упаковці, разом з інструкціями.

8. Флакони, тюбики та пляшечки повинні бути щільно закритими.

9. Якщо у вас є в наявності лікарські трави, то зберігайте їх окремо від інших медикаментів.

10. Позбудьтеся зайвих ліків, перегляньте терміни придатності, викиньте порожні упаковки й непідписані ліки без упаковки. Приблизно раз на півроку влаштовуйте такі перевірки, викидайте протерміновані ліки та поповнюйте запас свіжими, якщо це необхідно.

11. Щоб завжди контролювати вміст аптечки, можна скласти список ліків і напроти написати термін придатності. Такий список допоможе завжди знати, які ліки є в аптечці й скільки їх можна зберігати.

12. Також необхідно, щоб у вашій аптечці були лікарські засоби перевірені наукою і часом, тобто з добрим рівнем доказовості. Тим самим, ви значно скоротите обсяг своєї домашньої аптечки та зайвих витрат.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Ліки
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