Як правильно зберігати та перевозити ліки влітку

Збираючись у подорож, ми, зазвичай, беремо з собою ліки, які можуть стати у нагоді. Важливо знати, як правильно їх зберігати та траспортувати у спеку, адже висока температура впливає на якість та ефективність препаратів.

Більшість ліків треба зберігати за температури не вище 25 градусів за Цельсієм у сухому місці, куди не потрапляє сонячне проміння. У МОЗ наголошують на важливості дотримання зазначених умов зберігання, оскільки деякі препарати особливо чутливі до до змін температури та вологості.

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Йдеться насамперед про інсуліни, гормональні препарати, розріджувачі крові, нітрогліцерин, вакцини та сироватки, ліки, які містять глікозиди, медичні жири й олії, мазі на жировій основі.

Важливо! Інсулін треба зберігати в холодильнику за температури близько +2...+8 градусів за Цельсієм. Пам'ятайте, що надмірне заморожування чи нагрівання інсуліну дуже сильно впливає на його ефективність.

Основні правила зберігання та перевезення ліків:

вдома зберігайте ліки у прохолодному, темному та сухому місці . Ніколи не лишайте ліки у ванній або кухні, якщо ці приміщення погано провітрюються і мають високий рівень вологості, а також на поверхнях, куди падають сонячні промені;

. Ніколи не лишайте ліки у ванній або кухні, якщо ці приміщення погано провітрюються і мають високий рівень вологості, а також на поверхнях, куди падають сонячні промені; уважно читайте інструкцію не тільки для того, щоб дізнатись, як приймати ліки. Там може бути вказано, як правильно зберігати конкретні препарати. Наприклад, ті, що мають бути у холодильнику, найбільше чутливі до високих температур. Відтак втрачають свої властивості, коли зберігаються в іншому місці;

ліки, які мають зберігатись у холодильнику, одразу після купівлі та далі після прийому ставте "на місце";

ніколи не кладіть препарати у холодильник або морозильну камеру, якщо такий спосіб зберігання не зазначений в інструкції. Висока вологість та низька температура можуть їх зіпсувати;

не лишайте ліки в автівці , краще беріть їх із собою у сумку. У спеку автомобіль може нагріватися до 70 градусів за Цельсієм. При такій температурі ліки легко зіпсуються. Також не кладіть їх у багажник, а беріть із собою в салон;

, краще беріть їх із собою у сумку. У спеку автомобіль може нагріватися до 70 градусів за Цельсієм. При такій температурі ліки легко зіпсуються. Також не кладіть їх у багажник, а беріть із собою в салон; якщо подорожуєте літаком, ліки беріть у салон в ручній поклажі;

звертайте увагу на зміну консистенції, кольору, форми чи запаху ліків. Ніколи не приймайте препарати, які змінили ці показники, незалежно від терміну придатності.

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