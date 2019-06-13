Як правильно здавати аналізи на гормони

Гінекологи для оцінки гормонального статусу обов'язково направляють на здачу комплексів базових аналізів на гормони.

Але часто пацієнти не дотримуються рекомендацій, таким чином, аналізи можуть бути невірними. А враховуючи те, що такі аналізи коштують недешево, то кілька повторних обстежень можуть обійтися у круглу суму.

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Які аналізи найчастіше призначають гінекологи

фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), лютеїнізуючий гормон (ЛГ), естрадіол, прогестерон, пролактин, тиреотропний гормон.

Аналізи на гормони потрібно здавати натщесерце. Від останнього прийому їжі до здачі аналізів повинно пройти не менше восьми годин. Найкраще здавати аналізи вранці.



Аналізи на гормони потрібно здавати натщесерце

Перед здачею аналізів варто виключити фізичні навантаження та обмежити прийом жирної їжі.

На 2-5-й день циклу здаємо:

ФСГ,

ЛГ,

естрадіол,

Пролактин. При здачі цього гормону напередодні варто виключити: стрес, статевий акт, фізичні навантаження, куріння. Потрібно добре виспатися.

Прогестерон потрібно здавати в другу фазу циклу (на 21-й день при 28-ми денному менструальному циклу або на 7-й день після овуляції).

Тиреотропний гормон (ТТГ) здавати варто в першій половині дня в будь-який день менструального циклу.

Найкраще здавати аналізи в одній і тій же лабораторії. Довірити інтерпретацію результатів варто своєму лікарю.

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