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Як правильно зволожувати дуже суху шкіру зимою

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Як доглядати за шкірою взимку / pixabay.com

Зволожувальний крем – головний компонент в догляді за сухою шкірою. Втім при холодній і сухій погоді, здається, що його недостатньо і хочеться наносити його на обличчя вдвічі більше та частіше. Та чи правильно так робити? Наскільки це не шкодить чи шкодить шкірі?

Дерматолог Мона Гохарі розповіла про секрети догляду за шкірою в холодну пору року.

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Лікарка радить в таких випадках поводитися зі шкірою, як з тілом: "одягнути" його в кілька шарів засобів.

Вибирайте засоби, в яких є гліцерин, сквалан, гіалуронова кислота і кераміди. Всі вони приносять шкірі користь різними способами та доповнюють один одного.

Якщо шкіра дуже суха, зволожуйте її не легким лосьйоном, а щільним кремом.

Аби підсилити ефект, слід використовувати засоби з гідратуючими компонентами на кожному етапі догляду за шкірою.

Почніть з сироватки, потім нанесіть зволожувальний крем та закріпіть ефект оклюзійним маслом.


Інгредієнти з оклюзійними властивостями включають вазелін, віск, масла і силікони/Фото:Unsplash

Воно зафіксує всю цю конструкцію і не дозволить волозі випаровуватися. 

Найчастіше застосування занадто великої кількості продуктів здатне зашкодити, але, якщо шкіра дуже суха, такий метод допустимий.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Дерматологія
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