Як прибирання допомагає боротися з тривожністю

Кожен бореться зі стресом як вміє: когось рятує шоколад, когось чашка какао чи розмова з рідними. Психологи зазначають, що прибирання – теж чудовий спосіб побороти стрес і тривогу.

Mental Floss розповідає про дослідження психологів, які стверджують, що прибирання має вплив на психологічне здоров'я людини.

Читайте також: Як прибирання оселі впливає на здоров'я

Прибирання дає людям можливість продемонструвати власний контроль над середовищем.

Тобто, якщо в житті багато невизначеності, ситуацій, які ми не в силі контролювати, то з прибиранням все інакше.

Прибирання кімнати, чи будинку дає відчуття панування над простором, таким чином ми позбавляємось відчуття тривожності і отримуємо відчуття задоволення.

Інший важливий фактор – безлад, що є таким собі візуальним нагадуванням про невирішені справи.

Психолог Дарбі Саксбе зазначає, що людям подобається усвідомлювати той факт, що вони без особливих зусиль можуть дістати будь-яку річ у будинку.

Саме тому, коли ми опиняємось в захаращеному просторі, де складно знайти потрібну річ, ми часто стаємо роздратованими.

Розвиток депресії у жінок чи просто поганий настрій фахівці теж часто пов’язують з домашньою атмосферою.

І мова не про відносини між родичами, а про звичайний безлад у домі.