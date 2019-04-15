Як привчити дітей їсти корисну їжу

Всі діти різні. Якщо якийсь продукт викликає огиду, до блювоти і нервових зривів, не треба насилувати себе і дитину. Спробуйте або інший продукт з цієї групи, або почекайте рік.

Повноцінний раціон важливий, але не настільки, щоб через одного недоотриманого продукту вважати життя дитини зруйнованим і впадати в депресію, розповіла оториноларинголог Марія Євдокимова.

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До дітей треба ставитися з повагою. Вислуховувати їхню точку зору. Але всі фінальні рішення приймаєте ви, і тільки ви, разом з чоловіком. Адже якщо трирічна дитина хоче вибігти на проїжджу частину без вас, ви спокійно і твердо забороните, і не будете відчувати провини з цього приводу?

Так ось і в інших питаннях, якщо ви не згодні з дитиною або справа стосується здоров'я, можна спокійно і твердо не дозволяти.

Ці поради можуть здатися вам занадто простими або, навпаки, нездійсненними, але у 95% дітей це працює, наберіться терпіння, середній термін – близько 4-5 місяців:

Ваше завдання не змусити дитину їсти певний продукт, а навчити харчуватися правильно. Процес цей не швидкий, але більш ніж реальний. Дуже часто батьки скаржаться, що дитина їсть печиво чи шкідливу їжу замість овочів і фруктів. Достатньо не купувати додому шкідливі продукти. І пояснювати дитині, чому ви так робите – тому що це може негативно вплинути на здоров'я і тому що ви не хочете їсти таку їжу. Ви не даєте дитині перекушувати між прийомами їжі. Зовсім. Єдиний допустимий варіант – овочі і фрукти, які повинні бути у вільному доступі завжди. Ви не готуєте дитині окрему їжу. Ви готуєте для себе, смачну і корисну їжу. І даєте це ж дитині. Половину вашої тарілки займають овочі, чверть – вуглеводи (макарони, каші), чверть – білок (риба, м'ясо, бобові). Якщо дитина відмовляється їсти – ніякої проблеми в цьому немає. Ви спокійно прибираєте тарілку зі столу і не даєте ніякої їжі до наступного прийому їжі, ви виключаєте будь-яку можливість випадкових перекусів. Не треба нервувати, дитина не помре від голоду не поївши. Ви поважаєте право дитини на відмову від їжі, але і поважаєте своє право вибирати для своєї дитини правильне харчування (до речі, в дитячому садку не підлаштовуються під кожну дитину, при цьому більшість дітей їдять те, що дають. Ви готуєте разом з дитиною хоча б раз на тиждень. Ви хоча б раз на день їсте всією сім'єю. Красиво накриваєте на стіл. прикрашаєте тарілки. Ви розмовляєте за столом, обговорюєте, як пройшов в день, а не сидите в телефонах. Ви дотримуєтеся розкладу – сніданок, обід, полуденок і вечеря приблизно в один час. Два рази в тиждень ви даєте рибу або морепродукти на вечерю та овочі без гарніру. Ви ніколи не використовуєте їжу як покарання або заохочення. Ви не купуєте солодощі з запасом, а лише для разового споживання.

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