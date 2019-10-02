Як привчити дітей їсти овочі

Нутриціологиня Марія Кардакова розповіла, що дитині потрібно з'їдати щонайменше п'ять порцій овочів впродовж дня.

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Психологи з бельгійського Університету Гента вивчили 98 дітей дошкільного віку, запропонувавши їм 10 овочів на пару або варених. Це були: кріп, цикорій, цукіні, гриби, горох, цибуля-порей, брюссельська капуста, буряк, шпинат і кольорова капуста.

Цикорій на пару виявився найбільш несмачним для дітей, тому на ньому почали тестувати синдром "неприємного овоча".

Дітям двічі на тиждень впродовж місяця давали цю страву та просили оцінити за шкалою "смачно", "нормально" та "огидно".

Першій групі дітей давали подарунки і наклейки, другу підбадьорювали словами, а третю групу нічим не заохочували взагалі.

В результаті діти і справді частіше почали добре оцінювати цикорій. Проте парадокс у тому, що ті дошкільнята, яких не заохочували подарунками та ласкою, найкраще оцінили смак овочів:

Позитивні оцінки дітей з першої групи – 68% ;

; Позитивні оцінки дітей з другої групи – 75% ;

; Позитивні оцінки дітей з третьої групи – 81%;



Як привчити дитину до овочів

Також ті діти, яким багаторазово пропонували овочі, з більшою ймовірністю з'їдали порцію на відміну від тих, хто отримував винагороду.

Окрім того, у Техасі проаналізували харчові відходи у школах, де навчаються понад 8500 школярів. Дослідники виявили, що брокколі найчастіше відправлялись у смітник, якщо їх подавали з гамбургерами або нагетсами, ніж коли їх сервірували з запеченою картоплею.



Висновок, який зробили дослідники, простий – овочам складно конкурувати з будь-якою їжею, тому нехай краще конкурують самі з собою.

Як варіант, пропонуйте порцію з овочів за 10-15 хвилин до основного прийому їжі.

Ця гіпотеза була протестована в шкільних кафетеріях і обсяг з'їдених овочів збільшився у 4 рази.

Як можна подати дітям овочі

Овочева тарілка;

Свіжі, нарізані паличками;

Смузі;

Запечені;

В омлеті;

У супі;

Овочеві чипси;

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