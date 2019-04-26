Як привчити дитину пити звичайну воду

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Як дитину навчити пити воду
Як дитину навчити пити воду / pixabay.com

Діти повторюють поведінку батьків, тому основна запорука успіху в питанні привчання дитини до води – приклад дорослого.

Якщо малюк регулярно бачить, що батьки з ранку, перед виходом на вулицю, за обідом, при поверненні додому і при будь-якому зручному випадку випивають склянку води, то одного разу він обов'язково захоче це повторити, розповіла уролог Дарина Чернишова.

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Як привчити дитину до води:

1. Красиві чашки. Комусь подобаються непроливайки, поїлки з носиками, чашки з трубочками, пляшечки з сосками і тд. Можливо, дитині буде потрібно змінити кілька чашок, щоб знайти ту, з якої воду пити цікаво. Для старших дітей добре працюють яскраві чашки з улюбленими героями або спортивні пляшечки, які завжди можна покласти в рюкзак.

2. Не варто додавати в воду цукор, яблучний сік, варення, щоб дитина пила. Але покласти шматок лимона або апельсина, гілочку м'яти або імбиру – можна. Це зробить воду цікавішою на смак.

Діти і вода
Не потрібно додавати у воду цукор 

3. Якщо дитина відмовляється від води, не варто пропонувати їй відразу ж компот, сік, кисіль, газовану воду. Хочеш пити – пий воду. Не хочеш воду – не хочеш пити.

4. У нас в країні "культ чаю", але не тому що ми любимо чай, а тому, що ми любимо з'їсти з чаєм "що-небудь смачненьке". Не замінюйте воду чаєм! Якщо малюк хоче чаю (в очікуванні цукерочки), то попросіть його перед цим випити склянку води.

5. Ніхто не любить пити теплу воду. Намагайтеся не тримати резервуар з водою біля опалювальних приладів, на сонячних променях. Краще зберігати воду в прохолодному місці, так і пити її приємніше.

via GIPHY

6. Якщо малюк їсть з пляшечки, то оптимально почати поїти його з ложки або звичайної чашки. Пляшка асоціюється у дитини з теплим молочком і виявити в ній холодну воду буде неприємним сюрпризом, який здатний відбити бажання пити в майбутньому.

Запасіться терпінням! Кажуть, що звичка виробляється 21 день і діти – не виняток. Продовжуйте пропонувати і подавати приклад. Рано чи пізно малюк навчиться.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Поради
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