Як привчити дитину їсти здорову їжу: дослідження

Правильні харчові звички – одна з головних умов здоров'я. Змусити дитину їсти здорову їжу хоч і не проста місія, але потрібна, а головне з нею можна впоратися. Дослідники провели дослідження та знайшли простий спосіб, який допоможе вплинути на харчові вподобання дитини.

Вчені заявили, що діти, які дивилися шоу про здорове харчування, вибирали корисні перекуси вдвічі частіше за тих, хто дивився шоу про шкідливу їжу, пише CNN.

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Як проводили дослідження

Таких висновків учені дійшли після дослідження, в якому взяли участь 125 дітей 10–12 років. Дітей попросили подивитися 10 хвилин нідерландського шоу для дітей. Одна група учасників дивилися ролик про здорову їжу, інша — про шкідливі продукти.

Вони також мали оцінити побачені продукти (помідори, цибулю, брюссельську капусту, бургери, картоплю фрі з майонезом, круасани та ін.) за шкалою корисності від 0 до 10.



Перегляд кулінарних шоу може формувати ваші харчові вподобання/Фото:Unsplash

Після експерименту дітям запропонували перекус — його можна було вибрати з безлічі варіантів.

Виявилося, понад 41% учасників, які дивилися відео про здорове харчування, вибрали здоровий і корисний перекус на кшталт скибочок яблука чи огірка. З групи, яка дивилася ролики про шкідливу їжу, здорові закуски вибрали лише 20% дітей.

Відтак, кулінарні шоу можуть позитивно впливати на поведінку та ставлення дитини до їжі. Крім того, візуалізація харчових продуктів викликає апетит, а якщо ці продукти корисні – супер, так ваша дитина попросить зготувати на вечерю не картоплю фрі, а броколі чи десерт з чіа.

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