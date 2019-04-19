Як прийняти програш свого кандидата в президенти

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Програш на виборах
Програш на виборах / pixabay.com

Навколо другого туру виборчого процесу в Україні витає надмірна тривожність. Чому вона виникає? Тому, що кожен виборець прагне перемогти.

Відомо, що виборець, який вболіває "за свого" кандидата часто сприймає його виграш, як власну перемогу і, навпаки – програш як особисту поразку, про це в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповіла практичний психолог Галина Гурак та політолог Богдан Петренко.

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У випадку програшу вашого кандидата, важливо:

  1. Звернутися до власної свідомості і розставити чіткі пріоритети, зрозуміти, що важливіше: власне психічне здоров’я чи програш кандидата?
  2. Зрозумійте, що кожен кандидат, хоча й переживатиме через свій програш, проте, матиме фінансову можливість "залікувати біль" у дорогого психотерапевта, за бокалом хорошого вина чи на віддаленому пляжі Канарських островів. Яким з цих пунктів в разі "болючого програшу" зможете скористатися ви особисто, аби "стало краще"? – риторичне питання.
  3. Спробуйте знайти + у тому кандидатові, який переміг;
  4. Знайте, що цей
    "програш" має свої часові рамки. Через 5 років – матимете шанс на реванш.

Програш на виборах
Щоб не розчаруватись – не зачаровуйтесь

Як не розчаруватися в кандидаті після виграшу?

 
Політолог Богдан Петренко
“Вибори президента – це і пошук "месії" для українців. Значна частина електорату хоче "доброго царя", який вирішить усі проблеми: від чистоти у під'їздах до підвищення зарплати. Зрозуміло, що очікування від "месії" завжди завищені, що призводить до розчарування в реальності. І чим більші очікування, тим швидше і гостріше відбувається розчарування. Не дарма найбільшими критиками Порошенка стали ті, хто його найбільше підтримував у 2014 році”.

Рецепт простий: не хочете розчаруватись у президенті, – не очаровуйтесь ним. І ніхто не вирішуватиме ваших проблем, крім вас самих. Зрозуміло, що порада утопічна, але будьте раціональними. Порівнюйте не з тим, на що сподіваєтесь, а з тим, від чого стартували.

 
Психолог Галина Гурак
“Українці зараз на тому етапі, коли готові робити вибір, готові нести за нього відповідальність, готові, що після виборів може статися все, що завгодно, але при цьому також готові іти вперед, розвиватися! Навіть якщо у виборця і наступить розчарування, варто сприймати його як досвід, урок, сходинкою до нового етапу життя”.

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Теги: Новини Здоров'я Президентські вибори 2019 Публікації Статті Здоров'я Психологія
Джерело: Здоров'я 24
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