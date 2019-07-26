Як проблеми з ерекцією пов'язані з серцем та судинами
Кардіологи часто запитують у своїх пацієнтів чи є у них еректильна дисфункція і це питання вони ставлять не з цікавості. Проблеми з ерекцією можуть бути симптомом серцево-судинних захворювань.
Статеве життя очима кардіолога виглядає, як абсолютно позбавлене романтики дійство. Звичайний судинний процес. А судини – це те, що ми лікуємо, розповіла кардіолог Ірина Васильєва.
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Чому еректильна дисфункція (ЕД) – це кардіологічна проблема?
Причина 1. У еректильної дисфункції й хвороб серця одні й ті ж фактори ризику.
- Стать;
- Вік;
- Гіперхолестеринемія;
- Артеріальна гіпертензія;
- Інсулінорезистентність / цукровий діабет;
- Куріння;
- Ожиріння;
- Депресія.
Серцево-судинні захворювання викликають проблеми з ерекцією
Причина 2. У еректильної дисфункції та хвороб серця одні й ті ж патогенетичні механізми.
Діаметр пенильної артерії 1-2 мм, це менше діаметра артерій, які живлять міокард, приблизно у два рази (3-4 мм), тому при атеросклерозі еректильна дисфункція у чоловіків може передувати розвитку ішемічної хвороби серця і з'явитися на 2-5 років раніше.
Причина 3. Терапія, спрямована на лікування артеріальної гіпертензії (інгібітори АПФ, Сартана, антагоністи кальцію) і контроль ліпідів крові (статини) покращують сексуальну функцію у чоловіків.
Тому навіть у такому суто андро-урологічному аспекті, як еректильна дисфункція, без кардіолога не обійтись.
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