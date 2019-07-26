Як проблеми з ерекцією пов'язані з серцем та судинами

484 Читать новость на русском
Проблеми з ерекцією виникають через захворювання судин
Проблеми з ерекцією виникають через захворювання судин / unsplash.com

Кардіологи часто запитують у своїх пацієнтів чи є у них еректильна дисфункція і це питання вони ставлять не з цікавості. Проблеми з ерекцією можуть бути симптомом серцево-судинних захворювань.

Статеве життя очима кардіолога виглядає, як абсолютно позбавлене романтики дійство. Звичайний судинний процес. А судини – це те, що ми лікуємо, розповіла кардіолог Ірина Васильєва. 

Читайте також: Проблеми з ерекцією збільшують ризик розвитку небезпечних хвороб

Чому еректильна дисфункція (ЕД) – це кардіологічна проблема?

Причина 1. У еректильної дисфункції й хвороб серця одні й ті ж фактори ризику.

  1. Стать;
  2. Вік;
  3. Гіперхолестеринемія;
  4. Артеріальна гіпертензія;
  5. Інсулінорезистентність / цукровий діабет;
  6. Куріння;
  7. Ожиріння;
  8. Депресія.

Серцево-судинні захворювання викликають проблеми з ерекцією
Серцево-судинні захворювання викликають проблеми з ерекцією

Причина 2. У еректильної дисфункції та хвороб серця одні й ті ж патогенетичні механізми.

Діаметр пенильної артерії 1-2 мм, це менше діаметра артерій, які живлять міокард, приблизно у два рази (3-4 мм), тому при атеросклерозі еректильна дисфункція у чоловіків може передувати розвитку ішемічної хвороби серця і з'явитися на 2-5 років раніше.

Причина 3. Терапія, спрямована на лікування артеріальної гіпертензії (інгібітори АПФ, Сартана, антагоністи кальцію) і контроль ліпідів крові (статини) покращують сексуальну функцію у чоловіків.

Тому навіть у такому суто андро-урологічному аспекті, як еректильна дисфункція, без кардіолога не обійтись.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
сьогодні
11138
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Чоловіче здоров’я Медицина Лікування
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20 липня 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
7884
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
8132
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 16597
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2969
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 4353
Новини
Більше новин
Залиште відгук