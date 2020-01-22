Як пробудити сплячі ерогенні зони та сформувати нові

Деякі люди вважають, що найголовніша ерогенна зона – статевий орган, втім це не зовсім так. Використання ерогенних зон дозволяє не лише краще пізнати своє тіло, а й зробити секс дещо приємнішим.

Про ерогенні зони розповіла сексологиня Ольга Василенко.

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Чого ви могли не знати про ерогенні зони

Ерогенні зони бувають генітальними (в області геніталій) та позагенітальними (в інших частинах тіла).

Збудження буває сенсорним , яке проявляється думками про секс, але ще без відгуку геніталій та секреторне , коли людина відчуває прилив крові до геніталій і виділяється змазка. Не варто розчаровуватися тільки тому, що мастило не виділяється від одного поцілунку і погладжувань. Тоді, можливо, прийде розуміння, що необхідність кунілінгусу або активного петтингу для секретного збудження – це норма.

, яке проявляється думками про секс, але ще без відгуку геніталій та , коли людина відчуває прилив крові до геніталій і виділяється змазка. Не варто розчаровуватися тільки тому, що мастило не виділяється від одного поцілунку і погладжувань. Тоді, можливо, прийде розуміння, що необхідність кунілінгусу або активного петтингу для секретного збудження – це норма. Не потрібно порівнювати своє збудження на початку відносин та через рік. На початку відносин відчуття зазвичай яскравіші та реакція швидше.

Помилка багатьох – порівнювати відгук ерогенних зон з відчуттями клітора або головки члена. Це не зовсім коректо, адже самі статеві органи "вмикаються" при стимуляції інших ерогенних зон, а не навпаки. Наприклад, від ласк шиї та поцілунків грудей, після яких хочеться, щоб стимуляція перейшла на геніталії.

Пам'ятаєте, що оргазм у голові, а це значить що і всі відчуття теж там. Якщо перестати вимагати від шиї чутливості клітора або головки члена і просто насолодитися відчуттями, то можна виявити, що шия теж вельми чутлива.

Як сформувати нові ерогенні зони?

Після роботи з помилковими установками можна переходити до практики. Нові ерогенні зони формуються завдяки досвіду, тому самостійно або з партнером підключайте стимуляцію нових зон.

Дехто помилково вважає, що ерогенні зони відгукуються лише на акуратні погладжування, але це не так. Для кожної ерогенної зони існують свої стимуляції – поцілунки, стискання, щипання, кусання тощо.

Заведіть звичку відзначати ті ерогенні зони, які ви виявили та невдовзі помітите, яке чутливе ваше тіло.

Чи є якийсь список ерогенних зон у чоловіків та жінок?

Те, що приємно одному, може бути абсолютно неприємно іншому. Так, ми знаємо, що клітор і головка члена найчутливіші у кожного, втім інші ерогенні зони потрібно дослідити самостійно. Звісно, є різні дослідження, але все це статистика, яка далека від конкретного випадку і людини.

Чи може ерогенна зона зникнути або перестати працювати?

Ерогенні зони можуть бути динамічними й найчастіше це помічається у жінок. Переконайтеся в тому, що лібідо не занижене, наприклад від втоми, стресу, депресії, грудного вигодовування або внаслідок хвороби.

Чому деякі люди відчувають лоскіт замість насолоди

Лоскіт – це показник чутливості, отже потрібно попрацювати з оцінкою відчуттів, ласки й розслаблення. Найчастіше лоскіт виникає через напругу або неправильну стимуляцію, тому намагайтеся змінювати дії та розслаблятися за допомогою глибокого дихання.

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