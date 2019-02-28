Які продукти містять лактозу: список
Схильність українців до непереносимості лактози коливається у межах 16-35%. Насправді не у всіх людей є цей стан. Точно встановити лактозну недостатність може спеціальний дихальний водневий тест.
Лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover Христина Квіт розповіла, як лікувати лактозну недостатність (ЛН) та у яких продуктах міститься лактоза.
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Цей тест може виявити не тільки лактозну недостатність, а й надмірний бактерійний ріст в тонкому кишківнику, що також потребує лікування і нерідко маскується під проявами інших гастроентерологічних захворювань.
А от кефір, йогурти, кисломолочний сир, кисле молоко, ряжанку, масло, тверді сири – можна пробувати. Все тому, що у цих продуктах міститься небагато лактози, яка втрачається у процесі сквашування на молочну кислоту. А при виготовленні сиру ще одна частина лактози виливається разом із сироваткою.
Продукти, які містять велику кількість лактози:
• молоко і молочні продукти;
• ковбасні вироби в упаковці, включаючи варений окіст;
• супи в пакетах;
• готові соуси;
• світлі соуси;
• пудинги, супи-пюре;
• хлібобулочні вироби;
• горіхова паста;
• морозиво;
• панірувальні сухарі;
• торти й пироги;
• шинка;
• кетчуп, гірчиця, майонез;
• підсилювачі смаку;
• галушки;
• крокети з сиром;
• какао-порошок;
• харчові добавки;
• гамбургери й чізбургери;
• в’яжучий компонент для приготування соусів;
• підсолоджувачі в готових упакованих продуктах;
• згущене молоко;
• сипучі спеції, бульйони;
• шоколадні батончики, солодощі типу льодяників, шоколад (виняток становлять деякі сорти гіркого шоколаду) ;
• пампушки і омлети;
• картопляне пюре;
• сахарин в таблетках.
У картопляному пюре є лактоза
Вміст лактози в деяких продуктах в грамах на 100 грамів продукту:
Молоко сухе знежирене – 52,0 (остерігайтеся його в продуктах !!!)
Молоко незбиране 3,5% – 4,8;
Молочний шоколад – 9,5;
Сир 20% – 2,7;
Кефір – 6,0.
100 грамів кефіру містить 6 грамів лактози
Продукти, які не містять лактозу
• фрукти, овочі;
• повидло;
• мед;
• кава і чай;
• рослинна олія;
• фруктові та овочеві соки;
• вермішель;
• соєве молоко і соєві напої;
• м’ясо, риба;
• куряче яйце;
• будь-який вид цукру, крім молочного (сорбіт, фруктоза) ;
• рідкий сахарин;
• картопля;
• бобові;
• зерно;
• сиропи;
• сіль;
• горіхи;
• алкогольні напої.
Алкогольні напої та фрукти не містять лактози
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