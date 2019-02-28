Які продукти містять лактозу: список

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Як продукти містять лактозу
Як продукти містять лактозу / foodiesfeed.com

Схильність українців до непереносимості лактози коливається у межах 16-35%. Насправді не у всіх людей є цей стан. Точно встановити лактозну недостатність може спеціальний дихальний водневий тест.

Лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover Христина Квіт розповіла, як лікувати лактозну недостатність (ЛН) та у яких продуктах міститься лактоза.

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Цей тест може виявити не тільки лактозну недостатність, а й надмірний бактерійний ріст в тонкому кишківнику, що також потребує лікування і нерідко маскується під проявами інших гастроентерологічних захворювань.

 
Лікар-гастроентеролог Христина Квіт
“При підтвердженій лактозній непереносимості слід відмовитись від молока, вершків, згущеного молока, морозива – від продуктів з найвищим вмістом лактози. Ці продукти можна споживати або безлактозними, або приготованими на основі соєвого молока”.

А от кефір, йогурти, кисломолочний сир, кисле молоко, ряжанку, масло, тверді сири – можна пробувати. Все тому, що у цих продуктах міститься небагато лактози, яка втрачається у процесі сквашування на молочну кислоту. А при виготовленні сиру ще одна частина лактози виливається разом із сироваткою.

Продукти, які містять велику кількість лактози:

• молоко і молочні продукти;
• ковбасні вироби в упаковці, включаючи варений окіст;
• супи в пакетах;
• готові соуси;
• світлі соуси;
• пудинги, супи-пюре;
• хлібобулочні вироби;
• горіхова паста;

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• морозиво;
• панірувальні сухарі;
• торти й пироги;
• шинка;
• кетчуп, гірчиця, майонез;
• підсилювачі смаку;
• галушки;
• крокети з сиром;
• какао-порошок;
• харчові добавки;
• гамбургери й чізбургери;

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• в’яжучий компонент для приготування соусів;
• підсолоджувачі в готових упакованих продуктах;
• згущене молоко;
• сипучі спеції, бульйони;
• шоколадні батончики, солодощі типу льодяників, шоколад (виняток становлять деякі сорти гіркого шоколаду) ;
• пампушки і омлети;
• картопляне пюре;
• сахарин в таблетках.

У картопляному пюре є лактоза
У картопляному пюре є лактоза

Вміст лактози в деяких продуктах в грамах на 100 грамів продукту:

Молоко сухе знежирене – 52,0 (остерігайтеся його в продуктах !!!)
Молоко незбиране 3,5% – 4,8;
Молочний шоколад – 9,5;
Сир 20% – 2,7;
Кефір – 6,0.

100 грамів кефіру містить 6 грамів лактози
100 грамів кефіру містить 6 грамів лактози

Продукти, які не містять лактозу

• фрукти, овочі;
• повидло;
• мед;
• кава і чай;
• рослинна олія;
• фруктові та овочеві соки;
• вермішель;
• соєве молоко і соєві напої;
• м’ясо, риба;
• куряче яйце;

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• будь-який вид цукру, крім молочного (сорбіт, фруктоза) ;
• рідкий сахарин;
• картопля;
• бобові;
• зерно;
• сиропи;
• сіль;
• горіхи;
• алкогольні напої.

Алкогольні напої та фрукти не містять лактози
Алкогольні напої та фрукти не містять лактози

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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