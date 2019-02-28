Які продукти містять лактозу: список

Схильність українців до непереносимості лактози коливається у межах 16-35%. Насправді не у всіх людей є цей стан. Точно встановити лактозну недостатність може спеціальний дихальний водневий тест.

Лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover Христина Квіт розповіла, як лікувати лактозну недостатність (ЛН) та у яких продуктах міститься лактоза.

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Цей тест може виявити не тільки лактозну недостатність, а й надмірний бактерійний ріст в тонкому кишківнику, що також потребує лікування і нерідко маскується під проявами інших гастроентерологічних захворювань.

Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “При підтвердженій лактозній непереносимості слід відмовитись від молока, вершків, згущеного молока, морозива – від продуктів з найвищим вмістом лактози. Ці продукти можна споживати або безлактозними, або приготованими на основі соєвого молока”.

А от кефір, йогурти, кисломолочний сир, кисле молоко, ряжанку, масло, тверді сири – можна пробувати. Все тому, що у цих продуктах міститься небагато лактози, яка втрачається у процесі сквашування на молочну кислоту. А при виготовленні сиру ще одна частина лактози виливається разом із сироваткою.

Продукти, які містять велику кількість лактози:

• молоко і молочні продукти;

• ковбасні вироби в упаковці, включаючи варений окіст;

• супи в пакетах;

• готові соуси;

• світлі соуси;

• пудинги, супи-пюре;

• хлібобулочні вироби;

• горіхова паста;

• морозиво;

• панірувальні сухарі;

• торти й пироги;

• шинка;

• кетчуп, гірчиця, майонез;

• підсилювачі смаку;

• галушки;

• крокети з сиром;

• какао-порошок;

• харчові добавки;

• гамбургери й чізбургери;

• в’яжучий компонент для приготування соусів;

• підсолоджувачі в готових упакованих продуктах;

• згущене молоко;

• сипучі спеції, бульйони;

• шоколадні батончики, солодощі типу льодяників, шоколад (виняток становлять деякі сорти гіркого шоколаду) ;

• пампушки і омлети;

• картопляне пюре;

• сахарин в таблетках.



У картопляному пюре є лактоза

Вміст лактози в деяких продуктах в грамах на 100 грамів продукту:

Молоко сухе знежирене – 52,0 (остерігайтеся його в продуктах !!!)

Молоко незбиране 3,5% – 4,8;

Молочний шоколад – 9,5;

Сир 20% – 2,7;

Кефір – 6,0.



100 грамів кефіру містить 6 грамів лактози

Продукти, які не містять лактозу

• фрукти, овочі;

• повидло;

• мед;

• кава і чай;

• рослинна олія;

• фруктові та овочеві соки;

• вермішель;

• соєве молоко і соєві напої;

• м’ясо, риба;

• куряче яйце;

• будь-який вид цукру, крім молочного (сорбіт, фруктоза) ;

• рідкий сахарин;

• картопля;

• бобові;

• зерно;

• сиропи;

• сіль;

• горіхи;

• алкогольні напої.



Алкогольні напої та фрукти не містять лактози

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