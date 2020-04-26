Як проходить поховання під час пандемії COVID-19 в різних країнах

Через пандемію коронавірусу COVID-19 відбулися зміни не лише у побутовому житті, а й традиції прощання з померлими та поховальні процесії.

Про це написала ексочільниця МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Наразі немає точного підтвердження того, що вірус SARS-CoV-2 передається від тіла померлої людини, що була інфікована вірусом. European Centre for Disease Prevention and Control вважають ризик заразитися коронавірусом від померлої людини визначають досить низьким – у випадку тісного контакту з тілом померлої людини чи її рідинами.

Уляна Супрун зазначила, що інформація про те, що тіло людини, яка померла внаслідок COVID-19 потрібно обов’язково піддавати кремації є міфом.

У ВООЗ вважають, що за винятком Еболи, вірусу Марбурга чи холери, від тіл померлих неможливо інфікуватись. Виключення може становити неправильно проведений розтин тіла та недотримання рекомендацій щодо використання засобів індивідуального захисту.

Велику небезпеку становлять похорони як масова процесія. Адже вірус може поширитись під час поховальної церемонії, через близький контакт між присутніми людьми. В Україні зафіксовано два випадки інфікування вірусом, які найбільш ймовірно сталися під час відвідування похорону,

– сказала ексголова МОЗ.

Як відбуваються поховання в умовах пандемії COVID-19 в інших країнах?

Чимало країн вирішили організовувати поховання тіл померлих внаслідок COVID-19 без супроводу близьких.

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Італія прийняла національний закон, який забороняє релігійні обряди, включаючи похорони. Деякі бюро ритуальних послуг проводять поховання через відеозв'язок. У такий спосіб родичі, які перебувають в обсервації, можуть спостерігати за процесом поховання.

В Іспанії близькі повинні прощатися з померлими здалеку, не проводяться громадські поховання.

У Південній Кореї рекомендовано для початку проводити кремацію тіла померлої людини, а вже потім проводити похоронну процесію.

У США поховання транслюють для близьких через Zoom, а місцева влада деяких штатів дозволила працювати крематоріям цілодобово.

Базові рекомендації ВООЗ щодо підготовки тіла та організації поховання:

Якщо родичі померлого мають бажання побачити тіло, вони можуть це зробити, але після повної підготовки тіла до поховання.

Заборонено цілувати померлу людину чи торкатись її тіла.

Бальзамування тіла також потрібно уникати, адже це є додаткова маніпуляція з тілом. Загалом варто мінімізувати кількість людей, які готують тіло до поховання.

Будь-яка людина, що бере участь у підготовці тіла до поховання має використовувати засоби індивідуального захисту, насамперед, рукавички. Для діяльності, яка може включати бризки тілесних рідин, необхідно одягати захисні окуляри, маску та халат. Одяг, в якому виконувалися процедури, має бути одразу ж випрано, одноразові халати утилізовано. Необхідно дотримуватися ретельної гігієни рук.

Люди, які перебувають у групі ризику (старші 60 років, мають серцево-судинні хвороби чи цукровий діабет) або ті, які мають ослаблений імунітет, повинні уникати будь-якого контакту з тілом померлої людини та не брати участі у підготовці тіла до поховання. Інші можуть спостерігати на відстані не менше 1 метра, не торкаючись тіла.

Рекомендації Centers for Disease Control and Prevention:

На похоронній церемонії може перебувати максимум 10 осіб, але бажано менше.

Якщо є можливість транслювати похоронну процесію, то заради безпеки варто обрати цю опцію.

Попереджають, що якщо у людини є симптоми респіраторного захворювання, треба залишатися вдома і не відвідувати похорони.

Необхідно дотримуватися фізичного дистанціювання не менше 2 метрів від людини до людини під час похоронної процесії.

Велика Британія

У британських рекомендаціях вказані обмеження щодо людей, які можуть відвідати процесію поховання. Крім представників служби ритуальних послуг, перебувати на похороні можуть близькі родичі та люди, які проживали разом із померлою людиною. Лише у випадку, коли зазначені люди не можуть бути присутніми, дозволяється відвідування інших людей.

Австралія

У країні для зберігання та транспортування тіла потрібно використовувати два мішки для тіла з написом “COVID-19 – Handle with care”, щоби унеможливити витікання будь-яких рідин тіла.

Яка ситуація в Україні з похованням померлих від COVID-19?

В Україні існує розпорядження головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з інструкціями щодо поховання людини:

Тіла померлих мають бути оброблені дезінфекційним хлоровмісним розчином та поміщені у непроникний герметичний пакет-мішок.

Поховання тіла або кремація мають проводитися у закритій труні.

Одночасно у приміщенні на похоронній церемонії може перебувати 1 людина на 10 квадратних метрів. Між усіма людьми має зберігатися відстань у 1,5 метра один від одного.

Люди, які контактують із померлим, повинні одягати засоби індивідуального захисту, (водонепроникні ізоляційні халати, рукавички, захисний щиток або окуляри та респіратор).

Потрібно проводити облік осіб, які були присутні на церемонії поховання.



Як відрізнити симптоми коронавірусу від інших інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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