Як протидіяти паніці через коронавірус: пояснення психологів

Боятись нової хвороби – це нормально. Але епідемія коронавірусу має всі компоненти, щоб занурити суспільство в панічний стан.

Якщо подивитися на попередні випадки, то можна помітити, що коли починаються спалахи нових хвороб, вони провокують високий рівень тривоги, невизначеності й жаху, пише The Guardian.

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"Страх буде наростати, тому що це щось незнайоме і в нас немає звичних контрзаходів на зразок вакцин чи ліків", – розповіла старша науковиця Центру Джона Хопкінса з безпеки здоров’я Моніка Шох-Спана.

Інформаційна криза

За її словами, нестабільність заразних хвороб викликає особливу тривогу. Їх не можна побачити чи відчути на запах. Зіштовхнувшись із загрозою, яка швидко рухається, люди відчувають спрагу до інформації. Це дає владі можливість достукатися до людей, які зазвичай ігнорують поради органів охорони здоров’я.

Чиновники мають швидко зробити наукові пояснення якомога зрозумілішими. Люди не слухають органи охорони здоров’я у сонячні дні, але за екстремальних умов вони стають дуже уважними,

– розповіла науковиця.



Поширення коронавірусу створює паніку / pexels.com

Якщо влада не реагує вчасно – це створює підґрунтя для поширення чуток та неправдивої інформації, від тих, хто зацікавлений у продажу сумнівних продуктів чи в сіянні суспільних конфліктів.

Стадна поведінка

Політична психологиня з Університету Оксфорда Жібо Кю стверджує, що владі потрібно враховувати так звану "стадну поведінку", яка може викликати компульсивну поведінку.

За її словами, компульсивна поведінка може призвести до нерозуміння реальних проблем й змусити людей ігнорувати інші заходи безпеки, такі як часте миття рук чи дотримання карантину.

Втрата контролю

Кризові ситуації також схильні тиснути на споживацькі інстинкти людей. Про це каже професор організованої поведінки бізнес-школи INSEAD у Сінгапурі Енді Яп.



Замість миття рук, люди масово скуповують маски / Getty imagies

Контроль – фундаментальна потреба в нашому щоденному житті. Зважаючи на те, що COVID-19 створює відчуття втрати контролю, люди будуть шукати спосіб відновити його,

– пояснив вчений.

Тому люди можуть вдаватися до накопичення запасів різних продуктів, дезінфекторів, масок. Коли з’явилися плітки про те, що Ухань був центральним вузлом у виробництві туалетного паперу, люди почали панічно скуповувати рулони, створюючи справжній дефіцит. Паніка закінчилася тим, що в Гонконзі озброєні грабіжники вкрали 600 рулонів туалетного паперу.

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Відчуття, що світ став страшним і нестабільним, може також загострити людські упередження і викликати негативне ставлення до інших людей чи місць.

"Коли люди в такому стані, вони починають сортувати світ на безпечне й небезпечне населення, безпечні й небезпечні місця. Якщо почати вказувати пальцем на джерело проблеми, це може дати відчуття контролю й заспокоєння", – сказала Шох-Спана.

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