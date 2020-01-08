Протизаплідні таблетки знижують ризик розвитку раку яєчників

Вчені виявили, що оральні контрацептиви знижують ймовірність розвитку раку яєчників. Жінки, які вживали комбіновані таблетки, мають менші ризики розвитку раку яєчників, ніж жінки, які не приймають гормональну контрацепцію.

Відкриття зробили в ході аналізу великої бази даних, зібраної в Данії з 1995 по 2014 роки. Як повідомляє Guardian, в базу заносилися всі випадки призначення гормональної контрацепції, а також інформація про здоров'я пацієнток.

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Як проводили дослідження

Для аналізу дослідники відкинули випадки, в яких рак або безпліддя з'явилися у пацієнток до початку прийому препаратів, вчені отримали дані про 1,8 млн жінок віком від 15 до 49 років.

86% з них було призначено комбіновані таблетки, в яких поєднуються штучні версії двох класів гормонів – естрогену і прогестинів.



Оральні контрацептиви знижують ризики розвитку раку яєчників/Фото:Unsplash

Результати

Вчені прийшли до висновку, що приймання оральних контрацептивів в середньому знижує ризик розвитку раку яєчників на 34%. Чим довше жінки приймали препарати, тим нижчими були ризики.

Дослідження також показало, що комбіновані таблетки запобігають раку ефективніше, ніж ліки або імпланти, що містять тільки прогестини.



Оральні контрацептиви можуть бути засобом профілактики раку яєчників/Фото:Unsplash

Втім, дослідження має кілька недоліків. Зокрема, в ньому не враховуються показники здоров'я жінок після 50 років. Тим часом, у Великобританії 53% випадків раку яєчника діагностується у пацієнток старше 65 років.

Гормональні препарати мають значний вплив на організм, тому вчені ретельно досліджують, яку роль вони можуть зіграти в розвитку хвороб. Попередньо вчені довели, що оральні контрацептиви підвищують ризик розвитку депресії.