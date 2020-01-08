24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Протизаплідні таблетки знижують ризик розвитку раку яєчників

424 Читать новость на русском
Як оральні контрацептиви впливають на організм / unsplash.com

Вчені виявили, що оральні контрацептиви знижують ймовірність розвитку раку яєчників. Жінки, які вживали комбіновані таблетки, мають менші ризики розвитку раку яєчників, ніж жінки, які не приймають гормональну контрацепцію.

Відкриття зробили в ході аналізу великої бази даних, зібраної в Данії з 1995 по 2014 роки. Як повідомляє Guardian, в базу заносилися всі випадки призначення гормональної контрацепції, а також інформація про здоров'я пацієнток.

Читайте також: Контрацепція в сережках: революційний протизаплідний метод

Як проводили дослідження

Для аналізу дослідники відкинули випадки, в яких рак або безпліддя з'явилися у пацієнток до початку прийому препаратів, вчені отримали дані про 1,8 млн жінок віком від 15 до 49 років.

86% з них було призначено комбіновані таблетки, в яких поєднуються штучні версії двох класів гормонів – естрогену і прогестинів.


Оральні контрацептиви знижують ризики розвитку раку яєчників/Фото:Unsplash

Результати

Вчені прийшли до висновку, що приймання оральних контрацептивів в середньому знижує ризик розвитку раку яєчників на 34%. Чим довше жінки приймали препарати, тим нижчими були ризики.

Дослідження також показало, що комбіновані таблетки запобігають раку ефективніше, ніж ліки або імпланти, що містять тільки прогестини.


Оральні контрацептиви можуть бути засобом профілактики раку яєчників/Фото:Unsplash

Втім, дослідження має кілька недоліків. Зокрема, в ньому не враховуються показники здоров'я жінок після 50 років. Тим часом, у Великобританії 53% випадків раку яєчника діагностується у пацієнток старше 65 років.

Гормональні препарати мають значний вплив на організм, тому вчені ретельно досліджують, яку роль вони можуть зіграти в розвитку хвороб. Попередньо вчені довели, що оральні контрацептиви підвищують ризик розвитку депресії.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

5 новорічних мультфільмів, які треба переглянути для святкового настрою
сьогодні
22052
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я дослідження Жіноче здоров’я Онкозахворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
31 грудня 2019 22:43 Як пити, щоб не було похмілля
Олександр Бевза 6401
30 грудня 2019 21:01 Найважливіші відкриття в медицині у 2019 році
Анастасія Лукашевська 5868
30 грудня 2019 14:40 Найцікавіші міфи, які спростувала Супрун у 2019 році
Анастасія Лукашевська 2435
26 грудня 2019 16:02 Чим найбільше хворіли українці у 2019 році
Вероніка Климська 1346
25 грудня 2019 10:00 Як кліматичні зміни вплинули на здоров'я людства у 2019 році та скільки людей загинуло
Анастасія Кушпіт 1005
Новини
Більше новин
Залиште відгук