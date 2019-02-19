Як різні види алкоголю впливають на вашу поведінку

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Різні види алкоголю по-різному впливають на поведінку
Різні види алкоголю по-різному впливають на поведінку / unsplash.com

Різні види алкоголю абсолютно по-різному впливають на наш настрій, з'ясували вчені. Міцні напої можуть викликати агресію, сльози або сексуальне бажання, а червоне вино і пиво, навпаки, змушують розслабитися.

В рамках глобального дослідження було опитано близько 30 тисяч осіб у віці від 18 до 34 років з 21 країни, пише ВВС. 

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Всі респонденти вживали пиво, вино і міцний алкоголь, і багато хто з них зізнавалися, що кожен тип напоїв мав на них свій вплив.

Висновки дослідження про вживання алкоголю

  1. Червоне вино викликало у людей сонливість більшою мірою, ніж біле;
  2. Респонденти найчастіше говорили, що відчувають себе розслаблено, коли пили червоне вино або пиво;
  3. Більше 40% опитаних зізналися, що вживання міцних напоїв допомагає їм відчувати себе сексуально привабливішими;
  4. Більше половини сказали, що міцний алкоголь надає їм енергії і впевненості;
  5. При цьому третина респондентів сказали, що відчували агресію після вживання міцних напоїв;
  6. Міцний алкоголь в більшій мірі асоціювався з такими почуттями, як агресія, хворобливість, занепокоєння і бажання плакати;
  7. Чоловіки частіше відчували агресію від будь-яких типів алкоголю, ніж жінки (особливо це проявлялося у любителів випити)

Однак ці висновки показують лише кореляцію зміни настрою з алкоголем, але не пояснюють причини цих змін.

Вино
Вино та пиво розслабляє//unsplash.com

Медики зазначають, що важливим фактором у дослідженні було місце, в якому люди вживають алкоголь: респондентів запитували, випивали вони у себе або поза домом.

"Молоді люди зазвичай вважають за краще пити міцні напої на вечірці поза домом, а вино частіше п'ють в домашній атмосфері, за обідом або вечерею", – пояснює він.

Скільки можна пити алкоголю? 

Британські науковці встановили, що для безпечного вживання алкоголю рекомендується випивати не більше 14 умовних одиниць на тиждень – це приблизно відповідає 12 порціям міцного алкоголю (по 25 мл), шести пінтам пива або шести келихам вина об'ємом 175 мл.

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Теги: Здоров'я Психологія Здорове життя Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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