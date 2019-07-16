Як правильно робити клізму

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Як правильно робити клізму в домашніх умовах - процедура
Як робити клізму / Фото з вільних джерел

Під час неправильного застосування клізми, люди часто травмуються і це може викликати багато негативних наслідків.

Як уникнути травми при підготовці до прийому лікаря, розповіла проктолог, онкохірург Олена Смірнова. 

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Очисна клізма не повинна викликати біль! Але, якщо ви виконуєте клізму в перший раз, у вас може виникнути невеликий дискомфорт. Зазвичай це результат звикання вашого тіла до відчуття надходження рідини в кишку, а не самої клізми як інструменту.

Введення змащеній вазеліном наконечника клізми в пряму кишку і заповнення кишки рідиною – не природна дія, але це не має бути болючим.

Ви можете відчувати "важкість" в животі й позиви на дефекацію, як результат припливу рідини в кишку. Ви також можете відчувати легкі скорочення м'язів живота, сідничних м'язів і промежини. Це ознака того, що клізма працює. Стимулює м'язи кишки до спорожнення.

Клізма може травмувати
Клізма може травмувати

Як зробити клізму?

1. Заповніть клізму водою (можна додати заздалегідь приготовлений розчин ромашки). Повісьте місткість на вішалку для рушників, полку або шафа над собою. Головна умова – рясно змастити наконечник клізми вазеліном, що зробить введення наконечника в пряму кишку більш зручним і простим.

2. Покладіть рушник на підлогу у ванній кімнаті. Ляжте на бік на рушник і підтягніть коліна під живіт і груди.

3. Акуратно вставте змащений наконечник на 5-8 см в пряму кишку.

4. Якщо при введенні ви відчули опір, не намагайтеся застосовувати силу і далі проштовхувати наконечник!

5. Далі відкриваєте краник, і відбувається наповнення кишки рідиною.

6. Як тільки ви відчули сильні позиви, акуратно витягаєте наконечник і йдете спорожняти кишку.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Поради Медицина
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