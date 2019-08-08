Як пам'ять впливає на відносини в парі: дослідження

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Відносини в парі
Відносини в парі / rd.com

Психологи вивчили, як когнітивні здібності – пам’ять, увага, мова впливають на відносини в парі.

Зокрема, вчені проаналізували як робоча пам’ять впливає на здатність закоханих вирішувати конфлікти.

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Робочу пам'ять ми використовуємо під час розмов, дій чи роздумів, така пам'ять знаходиться в активній фазі обробки. Відтак, у досліджені, про яке пише PsyPost, йдеться, що чим швидше працює "оперативка", тим краще й ефективніше людина вирішує конфлікти.

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Дослідники працювали зі 101 закоханою парою. Подружжя просили обговорити реальні проблеми, які стосувалися їхнього сімейного життя. Через чотири й вісім місяців пари просили пригадати проблеми, які вони обговорювали на початку експерименту та проаналізувати наскільки актуальними вони були згодом.

Результати показали, що партнери з краще розвинутою робочою пам’яттю, швидше пригадували тему дискусій і головне, проблеми не були такими гострими, як вісім місяців тому.

Психологи пояснюють такий результат просто: "Якщо партнер продовжує робити щось, що вас дратує, він не змінить своїх дій, адже він просто не пам’ятає, що вас це зачіпає".

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Мозок Психологія
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