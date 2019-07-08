Як розпізнати кризу середнього віку: основні ознаки

Криза середнього віку у чоловіків може початися раптово навіть для нього самого. На те є свої причини.

В основному, це стосується чоловіків після 40. Але часом зустрічається і після 35, і так аж до 50, розповіла психолог Ангеліна Колесніченко

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Ознаки кризи середнього віку

1. Догляд за зовнішністю.

Чоловік може почати купувати собі креми, фарбувати волосся, переживати про те, як він одягається. Він намагається зупинити старіння і повернутися у свій розквіт.

2. Одержимість спортом.

Раніше він сидів цілими днями на дивані, а тепер раптом почав ходити в спортзал. Він хоче зберегти молодість і довести собі й іншим, що ще в формі, попри вік.

3. Ностальгія в розмовах.

Він починає часто згадувати старі часи. Для чоловіка в кризі майбутнє дуже неясне і лякає, тому він швидше озирається назад і згадує найкращі дні свого життя.

4. Депресивні моменти.

У період кризи середнього віку емоційний стан чоловіка дуже хиткий. Жалість і переживання можуть привести його до депресії. Він може втрачати мотивацію робити те, що йому подобалося, може віддалятися від сім'ї й близьких.

5. Бажання завести нове хобі.

Він намагається відволіктися від свого віку, від рутини, наздоганяючої кризи, тому починає займатися чимось зовсім новим.

6. Імпульсивна поведінка.

Він може приймати несподівані рішення, ні з ким не порадившись: звільнитися з роботи, зробити велику покупку, переїхати в інше місто. Він вважає, що такими рішеннями може взяти життя під контроль.

7. Втрата інтересу до сім'ї.

Раніше він проводив багато часу з дружиною і дітьми, але тепер постійно в роботі, в новому захопленні, з друзями, на тренуванні. Він майже не спить з дружиною. Він просто відволікається від рутини, щоб не відчувати себе в кризі.

8. Ворожість до сім'ї.

Під час кризи чоловік може зриватися і дратуватися. Він може підсвідомо звинувачувати сім'ю в тому, що він не реалізував свої мрії.

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