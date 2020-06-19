Тепловий удар: симпоти та перша допомога
Літо – це не тільки час вітамінів і приємного відпочинку, а ще й небезпека у вигляді теплового удару через перегрів.
Літом існують високі ризики перегріву. Про симптоми та першу допомогу розповідає 24 канал.
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Що таке тепловий удар: симптоми та перша допомога
Тепловий удар – паталогічний стан, який зумовлений перегріванням організму й виникає раптово.
Ознаки:
- Найголовнішою ознакою перегріву – це головний біль, нудота, запаморочення та слабкість.
- Також одна з ознак – сильне потовиділення.
- Підвищена температура тіла.
Перша допомога при тепловому ударі
- Перейти у прохолодне приміщення.
- Роздягнутись.
- Охолодитись або охолодити потерпілого. Для цього можна використати ванну або компреси з холодною водою.
- Вживати холодну воду маленькими ковтками.
- Одразу телефонувати до швидкої допомоги при таких ознаках: блювання та тоді, коли симптоми тривають довше години.
Тепловий удар поділяється на різні ступені тяжкості
Тепловий удар легкого ступеня
У потерпілих спостерігається головний біль і запаморочення, відчуття гарячки, слабкість, пригнічення. Також турбує нудота та рідко блювота. Незначне прискорення пульсу.
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Тепловий удар середньої тяжкості
У постраждалих спостерігається загальна слабкість, пульсуючий головний біль, температура підвищується до 40 – 41 градусу, а також блювота та запаморочення.
Тепловий удар тяжкого ступеня
Нестерпний головний біль виникає раптово, знижається зір і багаторазове блювання. Зіниці вузькі, фотореакція в’яла. Також у постраждалих спостерігається: гіперрефлексія, підвищення м'язового тонусу, тонічні і клонічні судоми, патологічні стопні рефлекси, парези і паралічі.